Kieler Woche: Hunderttausende Besucher feiern friedlich Stand: 18.06.2023 12:21 Uhr Traditionell mit Schiffshorn und Schiffsglocke ist am Samstagabend die diesjährige Kieler Woche von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Ministerpräsident Daniel Günther offiziell eröffnet worden. Zum großen Segelevent werden bis zum 25. Juni drei Millionen Besucherinnen und Besucher in der Landeshauptstadt erwartet.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Samstagabend waren die Stände und Zelte an der Kiellinie gut besucht. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher genossen den Auftakt zu einem der größten Sommerfeste im Norden Europas. Laut einer ersten Polizeibilanz am Sonntagmorgen gab es bisher keine größeren Zwischenfälle. Allerdings wurde es in einigen Bereichen so voll, dass die Einsatzkräfte, eingreifen mussten.

Eröffnung mit Unterstützung aus der Sesamstraße

Am Samstagabend ließen der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, und Elin aus der Sesamstraße dann zusammen mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ganz nach alter Tradition auf dem Rathausplatz mit dem Typhon, einem Schiffshorn, das maritime Leinen-los-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ertönen. Das traditionelle "Glasen" der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag einer Schiffsglocke - hatte zuvor Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther (CDU) übernommen. Er wurde dabei von Samson aus der Sesamstraße unterstützt - die TV-Sendung feiert 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum. Extrem-Segler Boris Herrmann wurde per Video von der Segel-Regatta Ocean Race zugeschaltet.

"Habt ihr Bock auf die Kieler Woche?", rief Günther gleich zweimal den Tausenden auf dem vollbesetzten Rathausmarkt zu. Die Reaktion war klar: Sie haben. "Es ist fantastisch, hier zu sein", sagte Correia e Silva. "Das alles übertrifft meine Erwartungen." Der Regierungschef sagte, sein Land wolle im nächsten Jahr bei der Kieler Woche auf dem Internationalen Markt vertreten sein.

Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie spielten am Sonnabend bereits die Sportfreunde Stiller auf dem Rathausmarkt. Die Stadt ist mit dem Auftakt zufrieden. "Es scheint eine sehr gute Woche zu werden", so eine Sprecherin am Sonnabend. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer verspricht für die kommenden neun Tage: "All das, was wir kennen und lieben an der Kieler Woche, wird da sein - aber bei ganz vielen Sache legen wir noch eine Schippe drauf." Frida Gold präsentiert von NDR Schleswig-Holstein wird am Dienstag auf der Rathausbühne auftreten und Tim Benzko spielt dort Donnerstag.

Dichtes Gedränge an der Förde

Nicht zuletzt das sommerliche Wetter sorgte für großen Andrang. An der Kiellinie wurde es am späten Sonnabend zwischenzeitlich so voll, dass die Polizei die Promenade als Einbahnstraße einrichten musste. Auf Höhe des GEOMAR kam es teilweise zu dichtem Gedränge und Staus, berichtet eine NDR-Reporterin. Auf einigen Leuchtreklamen war der Hinweis zu sehen "Die Kiellinie ist derzeit stark besucht. Bitte weicht auf den Düsternbrooker Weg aus oder besucht eines unserer anderen Eventareale". Auch auf Twitter verbreiteten die Organisatoren diesen Hinweis. Laut Polizei blieb es jedoch friedlich.

Bis zum Abschlussfeuerwerk am kommenden Sonntag erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus der ganzen Welt zu dem Segelsportgroßereignis, das gleichzeitig das größte Sommerfest im Norden Europas ist.

Nicht genug Wind für Regatta am ersten Tag

Am ersten Tag wurden die etwa 4.5000 Seglerinnen und Segler aus der ganzen Welt allerdings etwas enttäuscht: Der Wind reichte für die Regatten auf der Kieler Förde nicht aus. Die traditionelle Aalregatta konnte nur als verkürztes Rennen ausgetragen werden, die Profiseglerinnen und -segler nur rund anderthalb Stunden auf dem Wasser vor dem Kieler Olympiazentrum.

Oberbürgermeister Kämpfer: Gelebte Inklusion bei Kieler Woche

Was der Stadt Kiel in diesem Jahr ganz besonders wichtig ist, wurde gleich bei der offiziellen Eröffnung klar, denn Elin aus der "Sesamstraße" war auf der Bühne: Der Neuzugang bei der beliebten Fernsehsendung sitzt im Rollstuhl. Die Kieler Woche 2023 stehe ganz im Zeichen gelebter Inklusion, kommentierte Kämpfer die Auswahl der Gaststars.

Durch das Buddie-Netzwerk soll außerdem Menschen mit Einschränkungen ein ehrenamtlicher Partner zur Seite gestellt werden, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können. Auch zu den Regatten werden gesonderte Begleitfahrten für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer angeboten.

Polizei setzt auf bewährtes Einsatzkonzept

Die Polizeidirektion Kiel ist nach eigenen Angaben gut aufgestellt, um allen Besucherinnen und Besuchern der Kieler Woche einen friedlichen Aufenthalt zu gewährleisten. Dafür sollen drei mobile Wachen am Hauptbahnhof, am Kleinen Kiel und an der Kiellinie am Ostseekai, sowie umfangreiche Fußstaffeln sorgen. Zudem hat die Polizei bereits im Vorfeld gegen mehrere Personen, die erst kürzlich durch gewalttätiges Verhalten in den Fokus der Polizei gerückt sind, ein Aufenthaltsverbot für die Veranstaltungsflächen ausgesprochen.

Autofahrer müssen sich im Zeitraum der Kieler Woche im Innenstadtbereich auf Straßensperren und Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen. Einige Straßen rund um Rathausplatz und die Kiellinie sollen zudem für Lkw komplett gesperrt bleiben. Veranstaltungsgelände sind zudem durch sogenannte Big Bags gesichert.

Awareness-Teams-Schutzkonzept: Kieler Woche soll noch sicherer werden

Auf allen Eventarealen sind bei der Kieler Woche außerdem geschulte sogenannte Awareness-Teams unterwegs. Erkennbar an ihren lila Westen können sie jederzeit angesprochen werden, wenn sich Personen in bestimmten Situationen unsicher fühlen, Hilfe brauchen oder Situationen beobachten, die ihnen merkwürdig vorkommen. Über QR-Codes auf Plakaten sind die Teams auch erreichbar, falls gerade keines in Sichtweite ist. Auf dem gesamten Gelände der Kieler Woche stehen außerdem Rückzugsräume für die Betreuung von schutzsuchenden Personen bereit.

Am Ostseekai kümmert sich der Sanitätsdienst um diejenigen, die verletzt wurden, aber nicht als Notfall ins Krankenhaus gebracht werden müssen. So sollen die Kliniken nicht belastet werden.

