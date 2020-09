Stand: 11.09.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

"Alexander von Humboldt II" führt Windjammerparade an

Die "Alexander von Humboldt II" wird die Windjammer-Segelparade an diesem Sonnabend anführen - so wie zuletzt 2012. Auch die "Thor Heyerdahl", die "Stortemelk", die "Hendrika Bartelds" und die "Zuiderzee" werden mitsegeln. Insgesamt nehmen 120 Segelschiffe an der Parade teil - und hissen dann die offizielle Kieler-Woche-Flagge mit dem Kreuzknoten. Diese Tradition haben sich die Veranstalter der KiWo nicht nehmen lassen, auch wenn die Kieler Woche wegen der Corona-Pandemie komplett anders abläuft als sonst.

Um 11 Uhr geht es traditionell los

Die Schiffe legen gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen ab und gehen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Um 11 Uhr nehmen die Segler in Paradeformation und mit einer Geschwindigkeit von etwa vier Knoten Kurs Richtung Leuchtturm Kiel. Zwischen 13 und 13.30 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen einen individuellen Kurs auf.

Schiffseigner können dabei sein

Zuschauer können den Schiffen von Land und von Wasser aus zugucken. Auch an Bord eines Traditionsseglers kann dabei sein, wer sich vorher dafür angemeldet und dafür bezahlt hat. Ob noch Plätze frei sind, können Interessierte online nachgucken. Auch Schiffseignern dürfen die Parade begleiten - wenn sie die Paradeformation nicht stören. Die Veranstalter bitten die Zuschauer an Land, die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2020 | 10:00 Uhr