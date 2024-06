Kieler Woche 2024: Die besten Plätze zur Windjammerparade Stand: 21.06.2024 12:53 Uhr Ob vom Wasser oder vom Land aus: Die große gemeinsame Parade der Traditionsschiffe und Privatsegler auf der Kieler Förde ist ein einzigartiger Anblick.

von Natalie Beck

Wie traditionell an jedem zweiten Sonnabend der Kieler Woche findet am 29. Juni die Windjammerparade statt. Knapp 60 Traditionsschiffe fahren gemeinsam mit Dutzenden Privatseglern und Begleitschiffen von der Kieler Innenförde aus auf die Ostsee. Das Führungsschiff der Parade ist erstmals seit langem wieder die "Gorch Fock" - sie gibt das Startsignal.

Diese Traditionssegler sind dabei

Mit 82,10 Metern steht die dirigierende Bark auch längenmäßig an der Spitze - gefolgt vom niederländischen Dreimast-Schoner "Gulden Leeuw" (70,10 Meter), der die Parade in 2023 anführte. Von Heringsloggern über Gaffelketchen bis hin zu Hansekoggen sind verschiedenste Schiffstypen aufgestellt.

Die Parade setzt sich aus sechs aufeinanderfolgenden Formationsblöcken (A-F) zusammen. Diese werden jeweils von einem Großsegler angeführt. Diesem sogenannten Guide (A1-F1) folgen acht bis neun weitere Traditionsschiffe, dahinter segeln die privaten Boote. Zusätzlich schippern noch zahlreiche Dampf- und Begleitschiffe mit.

Der Begriff Windjammer hat übrigens nichts mit "jammern" im Sinne von klagen oder heulen zu tun. Der Name für diesen Großseglertyp kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und kommt aus dem Englischen. Er setzt sich aus den Wörter "wind" (= Wind) und "to jam" (= kräftig pressen) zusammen und geht zurück auf "to jam the wind", also hart am Wind segeln.

Die besten Plätze

Jahr für Jahr begeistern sich Tausende Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche für die Windjammerparade. Viele bringen Decken, Campingstühle und Picknickkörbe mit - die wahren Profis auch ihr Fernglas. Beliebte Spots zum Schauen sind die belebte Kiellinie oder der Leuchtturm in Friedrichsort. Die bekanntesten Orte sind oft überlaufen, doch es gibt auch Alternativen:

Im Sand: Der Start der Parade lässt sich sehr gut vom Strand Hasselfelde beobachten. Hier ist oft weniger los als beispielsweise in Kitzeberg oder oder am beliebten Falckensteiner Strand.

Der Start der Parade lässt sich sehr gut vom Strand Hasselfelde beobachten. Hier ist oft weniger los als beispielsweise in Kitzeberg oder oder am beliebten Falckensteiner Strand. Mit musikalischer Begleitung: Am U-Boot Ehrenmal in Heikendorf hat man nicht nur einen guten Blick auf die Traditionssegler, sondern es gibt auch was auf die Ohren. Der Shantychor "De Brummelbuttjes" begleitet die Parade live mit Seemannsliedern.

Am U-Boot Ehrenmal in Heikendorf hat man nicht nur einen guten Blick auf die Traditionssegler, sondern es gibt auch was auf die Ohren. Der Shantychor "De Brummelbuttjes" begleitet die Parade live mit Seemannsliedern. In Bewegung: Für alle, die gerne aktiv sind, empfiehlt sich am Samstagvormittag ein Spaziergang entlang des Fördewanderwegs. Von Mönkeberg bis Laboe führt der Weg an vielen tollen Aussichtspunkten vorbei.

Für alle, die gerne aktiv sind, empfiehlt sich am Samstagvormittag ein Spaziergang entlang des Fördewanderwegs. Von Mönkeberg bis Laboe führt der Weg an vielen tollen Aussichtspunkten vorbei. Zur See: Nicht günstig, aber ein wahres Erlebnis ist das Mitsegeln auf einem der Traditionssegler. Bei vielen Anbietern ist der Segeltörn zur Windjammerparade allerdings schon weit im Voraus ausgebucht. Eine Alternative sind die Fahrten, die die Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) zur Windjammerparade anbieten.

Alle Tipps findet ihr in unserer interaktiven Karte.

