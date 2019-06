Stand: 23.06.2019 15:08 Uhr

KiWo: Eine Million feiern Sonne, Segeln und Musik

Mehr als eine Million Besucher haben am ersten Wochenende die Kieler Woche besucht. Das teilte die Stadt Kiel mit. "Viel Sonne, genug Wind und jede Menge fröhliche Gesichter: Das Auftaktwochenende war ein voller Erfolg", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag. Bis Ende kommender Woche werden rund drei Millionen Besucher erwartet.

Viel Arbeit für Polizei

Die Besuchermassen machen der Polizei aber mehr Arbeit als im Vorjahr. Das Fest verlaufe "überwiegend friedlich, auch wenn die Anzahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist", sagte ein Polizeisprecher. Drei Polizisten seien am Sonnabend leicht verletzt worden. Bislang nahmen die Beamten 54 Anzeigen auf. Gegen 30 Besucher wurden Platzverweise ausgesprochen. Drei hielten sich jedoch nicht daran und verbrachten den Abend in Polizeigewahrsam. Einen 31-Jährigen entdeckten Passanten am Samstagabend bewusstlos in Bahnhofsnähe. Laut Polizei stand der Besucher vermutlich unter Drogen und soll laut Zeugen im Verlauf eines Streits nach einem Schlag gegen den Kopf zu Boden gegangen sein. Er schwebt in Lebensgefahr.

Giffey: Kiwo zeigt, wie wunderbar Deutschland sein kann

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte die 125. Kieler Woche am Samstagabend offiziell auf dem Rathausplatz eröffnet - mit Kämpfer, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Giffey ließ mit dem Typhon das maritime Leinen-los-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ertönen. Die Ministerin war begeistert, "wie viel die Kieler auf die Beine stellen und an allen Orten der Stadt dafür sorgen, dass jeder mitmachen und teilhaben kann". Für Giffey ist es ein Fest mit großem Stellenwert für ganz Deutschland: "All das, was von dieser Kieler Woche ausgeht, zeigt, wie wunderbar Deutschland auch sein kann - wie wir uns international zusammenbinden, wie wir über den Sport, über die Freude am Meer, am Segeln, zusammenkommen." Das traditionelle "Glasen" der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag der Schiffsglocke - übernahm Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Rund 2.000 Veranstaltungen

Bereits vor dem offiziellen Start der Kieler Woche waren am Sonnabend Zehntausende Menschen auf dem Volksfest unterwegs. Bei bestem Wetter schlenderten sie an der Kiellinie entlang. Insgesamt finden rund 2.000 Veranstaltungen während der Kieler Woche statt. Auf dem Wasser kämpfen rund 4.000 Segler aus 60 Nationen um einen Platz auf dem Treppchen. Insgesamt erwarten die Veranstalter wieder rund drei Millionen Besucher. Auf elf Bühnen treten zahlreiche Bands auf. Am kommenden Sonnabend sind rund 100 Groß- und Traditionssegler, Dampfschiffe oder Ausflugsboote bei der Windjammerparade dabei. Einen Tag später geht die Kieler Woche mit einem großen Feuerwerk zu Ende.

