Züge zwischen Kiel und Lübeck: Ersatzfahrplan bald nur noch abends Stand: 01.02.2023 18:07 Uhr Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren.

Zu Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. An Wochenenden sowie tagsüber unter der Woche werde man demzufolge ab nächster Woche regulär verkehren - also die vereinbarte Leistung erbringen.

"Wir können den Regelfahrplan zwischen Kiel und Lübeck tagsüber nun endlich vollständig einhalten. Das dürfte vor allem für Pendler und Schüler eine echte Erleichterung sein", so Geschäftsführer Nicolai Volkmann. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. "Etwa alle zwei Stunden fährt ein Bus in beide Richtungen mit Halt in Eutin. Zudem gibt es je Richtung eine abendliche Busverbindung zwischen Plön und Kiel mit Halt in Preetz und Raisdorf", erklärt das Unternehmen.

Weiter keine Züge nach Kiel-Oppendorf

Auf der Strecke der RB76 zwischen Kiel Hbf und Kiel-Oppendorf soll sich die Situation nur bedingt verbessern. Laut erixx bleibt der Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen bestehen. Allerdings werde man die Fahrzeiten der Busse ab Montag so anpassen, dass deutlich mehr Anschlusszüge am Kieler Hauptbahnhof erreichbar seien.

Erixx startet mit wenige Personal und vielen Ausfällen

Seit Wochen müssen Zugreisende auf der Strecke mit einem begrenzten Angebot klarkommen. Der Grund für die vielen Ausfälle sind laut Erixx die Personalengpässe. Verkehrs-und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) betonte im Januar, dass man nicht damit einverstanden sei, "wie das Ganze gelaufen ist". Im Dezember 2022 hatte erixx den Betrieb der Linien von der Deutschen Bahn übernommen. Nach zahlreichen Zugausfällen stellte das Unternehmen auf einen eingeschränkten Ersatzfahrplan um.

Dass man ab Montag zumindest teilweise mit regulärem Fahrplan unterwegs sein wolle,kündigte erixx bereits vor einigen Wochen an. "Das darf gerne schneller gehen, wir haben eine Leistung eingekauft, die nicht erbracht wird", hieß es daraufhin vom CDU-Abgeordneten Lukas Kilian. Im selben Zug bekräftigte erixx, dass Fahrgäste eine finanzielle Entschädigung erhalten sollen. Über die angekündigte Lösung wolle man in der kommenden Woche informieren, so erixx.

Fest steht bereits, dass die Zugausfälle dem Unternehmen teuer zu stehen kommen werden. Da erixx die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbringen konnte, werden Strafzahlungen ans Land fällig. Darüber hinaus werden auch Züge, die nicht fahren, nicht bezahlt - wodurch Erixx weniger einnimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr