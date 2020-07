Stand: 21.07.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zweite Corona-Welle? Gesundheitsämter sind gewappnet

Die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind derzeit niedrig. Deshalb können die Mitarbeiter der Gesundheitsämter ein wenig durchatmen. Doch viele Experten halten eine zweite Infektionswelle für wahrscheinlich, möglicherweise schon im Herbst. Anders als zum Start der Corona-Pandemie sehen sich die Gesundheitsämter im Land nach Angaben der Kreise nun gut vorbereitet. Tenor: Im Ernstfall könne man auf viele einstudierte Abläufe zurückgreifen.

Sollte es eine zweite Infektionswelle geben, sind die Gesundheitsämter im Land nach eigenen Angaben gut vorbereitet. Sie können auf ihre Erfahrungen aus der Corona-Hochphase bauen.







"Mitarbeiter wissen nun, worum es geht"

Schulungen für Mitarbeiter, bessere Kommunikation mit anderen Behörden, Infektionsketten nachverfolgen: Das sind einige der Bereiche, in denen Arbeitsabläufe neu entwickelt wurden, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Außerdem wüssten die Mitarbeiter nun, worum es gehe, erklärt das Gesundheitsamt in Lübeck. Eine zweite Ausnahmesituation wie im März sei daher eher unwahrscheinlich. Der Kreis Ostholstein betont jedoch, dass zur Hochphase an der Grenze der Belastbarkeit gearbeitet wurde. In vielen Kreisen halfen Mitarbeiter beispielsweise aus der Verwaltung im Bereich des Infektionsschutzes aus. Inzwischen konnten sie wieder an ihren eigentlichen Arbeitsplatz zurückkehren.

Stegner will mehr Geld für Gesundheitsämter

Um die Gesundheitsämter in Krisensituationen besser zu unterstützen, forderte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner zuletzt etwa zehn Prozent mehr Geld. Damit könnte in normalen Zeiten die Aus- und Weiterbildung finanziert werden, und in besonderen Zeiten wie der Corona-Pandemie wäre es damit auch möglich, den Mehraufwand zu stemmen, so der Stegner. Er macht sich außerdem für mehr Personal in Gesundheitsämter stark.

