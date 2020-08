Stand: 10.08.2020 17:27 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Westküstenklinik Brunsbüttel: Corona-Infektion bei Mitarbeiter

Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Westküstenklinikums (WKK) in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Der Test war veranlasst worden, nachdem die Person während der Schicht Symptome bekommen und gemäß unseren Vorgaben die Arbeit unverzüglich beendet hatte", sagte WKK-Sprecher Sebastian Kimstädt am Montag. Aus Datenschutzgründen machte die Klinik keine weiteren Angaben zu der oder dem Betroffenen. Die Person habe sich "höchstwahrscheinlich" im privaten Umfeld infiziert.

Bislang alle weiteren Tests negativ

Seit Sonntagabend werden nach und nach alle Patienten und Mitarbeiter in Brunsbüttel auf das Coronavirus getestet. Von etwa 180 Tests (120 Mitarbeiter und gut 60 Patienten) lagen am Montagabend nach Angaben der Klinik 53 Ergebnisse vor: Sie waren alle negativ. Eine zweite Testrunde ist in fünf Tagen vorgesehen.

Die Patientenversorgung an der Klinik in Brunsbüttel kann laut Sprecher Kimstädt "uneingeschränkt weiterlaufen". Sowohl Notfälle als auch geplante Patienten könnten aufgenommen werden.

Mitarbeiter tragen jetzt FFP-2-Masken

Mindestens bis zum Abschluss der zweiten Testrunde sollen Mitarbeiter anstelle des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes FFP-2-Masken tragen. Dadurch seien Patienten und Mitarbeiter "optimal vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus geschützt", so Kimstädt.

Patienten, die seit vergangenen Mittwoch Kontakt mit der infizierten Person gehabt haben könnten und bereits entlassen worden sind, werden von der Klinik kontaktiert und zu einem Test aufgefordert.

