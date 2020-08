Stand: 05.08.2020 18:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wentorfer Altenheim: Heim-Betreiber arbeitete trotz Corona

Nachdem im Frühjahr in einem Seniorenheim in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) 22 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Lübeck. Möglicherweise habe der Heim-Betreiber selbst das Virus eingeschleppt, so die Staatsanwaltschaft. Er wurde im März positiv auf Corona getestet.

Nachdem im Frühjahr 22 Bewohner eines Wentorfer Seniorenheims positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Der Heim-Betreiber soll das Virus eingeschleppt haben.







Gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen

Der Betreiber sei auch als Koch in der Einrichtung tätig. Trotz eines positiven Befundes soll er weiter zur Arbeit gegangen sein. Außerdem soll er auch eine Mitarbeiterin aufgefordert haben, weiter zu arbeiten, obwohl sie aus einem Corona-Risikogebiet aus Österreich zurückgekehrt war.

Für die Staatsanwaltschaft besteht damit der Verdacht auf Körperverletzung mit Todesfolge. So oder so habe der Beschuldigte aber gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Dieser Bestand allein könnte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren sanktioniert werden.

22 Bewohner positiv

Nachdem eine Bewohnerin des Heims im März positiv auf das Coronavirus getestet worden war, kamen die restlichen 21 Bewohner in ihren Zimmern in Quarantäne. Nach Angaben eines Kreissprechers hatten einige Bewohner leichte Symptome, beispielsweise Schnupfen. Alle wurden auf das Virus getestet. Dabei kam heraus, dass alle 21 positiv waren. Drei Bewohner verstarben im Krankenhaus in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

