Weiterer Corona-Fall: Abi-Party in Elmshorn lief wohl aus dem Ruder Stand: 31.08.2021 20:25 Uhr Eine Abi-Party in Elmshorn, die bislang sieben Corona-Fälle nach sich zieht, ist offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Club-Betreiber spricht von "Chaos". Der Kreis Pinneberg sucht die Feiernden.

Nach einer Abi-Party am 20. August in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist die Zahl der per PCR-Test positiv auf das Coronavirus Getesteten mittlerweile auf sieben angestiegen. Laut Jimmy Krasniqi, Betreiber des "Duplex", in dem die Veranstaltung über die Bühne ging, waren 250 Gäste zugelassen, da es sich um eine geschlossene Veranstaltung gehandelt habe. Doch über die Luca-App haben sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wohl rund dreimal so viele Menschen für die Feier registriert. Wie viele tatsächlich zeitgleich in der Disco waren, ist unklar.

Betreiber: Team hat "den Faden verloren"

Bis weit vor dem Eingang hätten die Gäste angestanden, sagt Betreiber Krasniqi. Bis oben in den Flur hinein seien alle Kontrollen normal verlaufen. Später, so Krasniqi, sei "Chaos" ausgebrochen, das ganze Team habe "den Faden verloren". DJ Hendrik Löw ergänzt, man habe alles gegeben, "dass die Leute die Abstände einhalten oder dass es nicht zu tumultartigen Gruppen kommt, die dann wie wild auf einem Haufen hocken". Er habe jede halbe Stunde Ansagen gemacht, den Abstand zu wahren, weil der Club sonst schließen müsse, so der DJ.

Landrätin Heesch: Prüfung läuft noch

Der Club schloss aber nicht. Stattdessen habe man immer wieder auf die geltenden Hygieneregeln hingewiesen - vor allem auf die Maskenpflicht, die laut Betreiber immer wieder ignoriert worden ist. Auf Ansagen von Sicherheitsmitarbeitern hätten die jungen Gäste jeweils nur kurz reagiert. "Wir prüfen - wie bei allen anderen Sachverhalten - sehr sorgfältig, das ist unser Anspruch", sagt Pinnebergs Landrätin Elfie Heesch (parteilos). "Mit der Prüfung sind wir noch nicht fertig."

Gesundheitsministerium: Das war eine öffentliche Veranstaltung

Noch immer versucht das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg, alle Gäste der Feier zu erreichen. Am Montag hieß es, über das vergangene Wochenende hinweg habe man 180 Personen erreicht. Das Gesundheitsministerium sagt, es handele sich bei der Abi-Feier um eine öffentliche - und keine private - Veranstaltung. Damit hätten im "Duplex" lediglich 125 Menschen feiern dürfen. Welche Folgen das für den Betreiber und die Organisatoren von der Schule haben wird, wird jetzt ebenfalls geprüft.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 31.08.2021 | 19:30 Uhr