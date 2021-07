Weiter offene Impfaktionen in Kiel und Flensburg Stand: 12.07.2021 21:00 Uhr Impfen ganz ohne Termin - das ist am Dienstag und Mittwoch weiter in Kiel und in Flensburg möglich. Am Wochenende gab es bereits offene Impfaktionen.

Auch morgen kann sich jeder, der will, in Kiel vom mobilen Impfteam in der Hermann-Rodewald-Straße 7 impfen lassen. Das liegt in der Nähe vom Audimax der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Bereits am Sonntag waren nach Angaben des Sprechers Daniel Mumme etwa 350 Menschen gekommen, auch am Montag wurde geimpft. Verimpft werden Moderna und Johnson & Johnson.

Impfen für Jedermann im Flensburger Impfzentrum

Offene Impfaktionen gibt es morgen auch im Flensburger Impfzentrum - zwischen 13 und 17 Uhr. Hier wird Johnson & Johnson verimpft. Bei allen Impfaktionen müssen Personalausweis und Impfpass vorgezeigt werden. Außerdem sollten Impfwillige - wenn möglich - den Aufklärungsbogen und die Einverständniserklärung aus dem Netz herunterladen, ausdrucken und unterschrieben mitbringen.

Am Mittwoch gibt es erneut eine Impfmöglichkeit in Flensburg auf dem Campus der Europa-Uni. Laut Hochschule sind drei mobile Impfteams von 10 bis 16 Uhr vor Ort, um die Impfstoffe der Hersteller Moderna und Johnson & Johnson zu verimpfen. Bei der Aktion kann jeder kommen, nicht nur Studenten, so die Hochschule.

Viel los in Eckernförde am Wochenende

Am Wochenende ließen sich auch viele Menschen in Eckernförde am Südstrand bei einem Drive-in impfen. Am Sonnabend lief das Ganze laut Polizei unkoordiniert ab. Die Initiative des Betriebsarztes Thomas Wagner war den Ordnungsbehörden nicht gemeldet worden. Der Andrang war dann so groß, dass es zu langen Staus auf der B76 kam.

Garg: Beim Impftempo nicht nachlassen

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte erst vor einigen Tagen deutlich gemacht, dass das Impftempo in Schleswig-Holstein hochgehalten werden solle - auch im Hinblick auf die Ausbreitung der Delta-Variante. In Schleswig-Holstein sind 44,4 Prozent der Bevölkerung mittlerweile vollständig geimpft - in absoluten zahlen sind das 1.288.577 Menschen (Datenstand 12.7.). Es gibt immer neue Impfaktionen im Land. Zuletzt wurden auch ausländische Erntearbeiter in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Bauernverband geimpft.

