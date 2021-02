Wegen Corona-Mutationen: Dänemark verschärft Einreiseregeln Stand: 15.02.2021 13:36 Uhr Aus Angst vor der Virusmutation, die zuerst in Südafrika aufgetreten ist, dürfen die Ergebnisse von Corona-Schnelltests nur noch drei Tage alt sein.

Dänemark verschärft von Mittwoch an ein weiteres Mal die Einreiseregeln für Grenzpendler. Bislang mussten sie einen Corona-Schnelltest vorweisen, der höchstens eine Woche alt ist. Nun sind es maximal drei Tage.

Das dänische Justizministerium will mit der Verschärfung verhindern, dass sich die südafrikanische Virusmutation weiter ausbreitet. In der Erklärung wird allerdings nicht die Variante erwähnt, die erstmalig in Großbritannien aufgetreten ist. Diese Mutation war zuletzt auf beiden Seiten der Grenze, besonders in Flensburg, immer häufiger nachgewiesen worden.

AUDIO: Dänemark verschärft Einreiseregeln für Grenzpendler (1 Min)

Stau an Teststation droht

"Wer zur Arbeit nach Dänemark fährt, muss nun bis zu drei Tests in der Woche koordinieren", sagt Peter Hansen vom Grenzpendlerbüro. Kostenlos sind die Schnelltests für Pendler auf deutscher Seite nur in Handewitt, in diesem Fall auch ohne Terminvergabe. Dort könnte sich montags eine Warteschlange bilden. Die neue 72 Stunden-Regel gilt auch für Schleswig-Holsteiner, die einen besonderen Grund zur Einreise vorweisen können, etwa, um nahe Verwandte zu besuchen.

