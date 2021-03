Vor Corona-Gipfel: Günther kündigt Lockerung der Kontaktregeln an Stand: 02.03.2021 16:29 Uhr Lockerung der Kontaktregeln, weitere Öffnungen, Perspektiven für den Einzelhandel: Regierungschef Daniel Günther (CDU) hat sich zur Beschlussvorlage vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch geäußert.

Schon von kommender Woche an könnten wieder Treffen von zwei Haushalten möglich sein, beschränkt auf maximal fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde hervor, der auch dem ARD Hauptstadtstudio vorliegt. Günther bestätigte entsprechende Verhandlungen und begrüßte die Überlegungen, diese Treffen möglich zu machen. Die Kontaktregeln müssten "vor allem für junge Familien lebensnaher gestaltet werden", hatte der Chef der FDP-Fraktion im Landtag, Christopher Vogt, bereits vor Günthers Äußerungen gesagt. Derzeit darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen.

"Eine Perspektive für junge Menschen"

Laut Vorlage können "auch Buchhandlungen und Fahrschulen am 8. März wieder an den Start gehen", sagte Günther. Der Bereich körpernahe Dienstleistungen soll zudem über die Friseur-Branche hinaus ab dem kommenden Montag wieder öffnen dürfen, wenn sich die Ministerpräsidentenkonferenz darauf einigt. Außerdem zeichne sich für junge Menschen laut Günther die Perspektive ab, im Freien wieder in größeren Gruppen trainieren zu dürfen. Davon könnten vor allem Mannschaftssportarten profitieren.

Entwurf sieht Öffnungen in Stufen vor

Grundsätzlich sieht der Beschlussentwurf vor dem Corona-Gipfel Öffnungsschritte in Stufen vor, teils regional abgestuft und abhängig von den jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzen. Verknüpft werden sollen zahlreiche Öffnungen demnach mit umfangreichen Ergänzungen bei der nationalen Teststrategie, die bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden sollen. Grundsätzlich soll der Lockdown auch wegen der Gefahr durch die neuen Virusvarianten bis 28. März verlängert werden.

Günther sieht sich mit Plan für SH bestätigt

Der Stufenplan habe Schleswig-Holsteins Unterstützung, sagte Günther, der entsprechende Überlegungen für das nördlichste Bundesland bereits am Freitag im Landtag vorgestellt hatte. "Der große Teil unserer Ideen ist in die Vorlage aufgenommen worden", sagte der Ministerpräsident. Sie mache weitere Öffnungsschritte bei einer stabilen Inzidenz möglich.

Einzelhandel: Günther will Öffnung einleiten

Vor allem für den Einzelhandel will Günther sich in den morgigen Gesprächen einsetzen. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sehe er keinen Grund, keine Öffnungsschritte für die Branche einzuleiten, so der Regierungschef. Das sei auch mit dem Expertenrat der Landesregierung diskutiert worden. "Man kann das Vertrauen in die Menschen haben, dass Öffnungen des Einzelhandels möglich sind." Das sogenannte Click&Meet ab dem 8. März - also Einkaufen mit Termin - sei das Minimalziel, das er in den Gesprächen verfolge. Günther hält aber bei einer Inzidenz von unter 50 die Einzelhandel-Öffnung mit der Regelung von einer Person pro 20 Quadratmetern für realistisch.

Günther rückt vom Inzidenzwert 35 als Schwelle ab

Den Einzelhandel bis zu einer Inzidenz von unter 35 geschlossen zu halten, würde Ministerpräsident Günther nicht mittragen. "Wir sind in einer Situation, in der eine 50er-Inzidenz nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser führt, darum sagen Expertinnen und Experten: Der Wert ist falsch gesetzt", betonte Günther. Eine Einschätzung, die auch das Robert Koch-Institut (RKI) teilt. "Es gibt doch keinen politischen Grund, warum wir uns über alle Empfehlungen der Fachleute hinwegsetzen und dem Einzelhandel sagen, ihr könnt nicht öffnen", sagte der Ministerpräsident. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die steigende Zahl von Impfungen und Tests.

Günther machte klar, dass er in diesem Zusammenhang nicht um jeden Preis einen bundeseinheitlichen Weg gehen werde. Das habe nicht mehr oberste Priorität. Allerdings versuche man sich zumindest mit den norddeutschen Bundesländern abzustimmen.

Keine Absage an Oster-Tourismus

Beim Thema Beherbergung berichtete Günther von einer "großen Zurückhaltung" in der Bund-Länder-Runde. Das wolle seine Landesregierung nicht mittragen. "Eine generelle Absage an den Tourismus für Ostern macht aus unserer Sicht keinen Sinn", erklärte Günther. Öffnungen müssten möglich gemacht werden, wo eine Kontaktnachverfolgung gut möglich sei. Dazu gehörten Hotels, Ferienwohnungen und die Gastronomie.

"SH muss sich keine Sorgen vor Urlaubern machen"

Er wolle sich dafür einsetzen, dass eine endgültige Entscheidung für die Tourismusbranche spätestens beim übernächsten Corona-Gipfel am 28. März falle. Er setze sich aber schon jetzt "für erste Öffnungsschritte zu Ostern" ein. Er sei sich "im Übrigen auch sicher, dass die Branche sehr gut darauf vorbereitet ist, mit einem professionellen Testregime dafür zu sorgen, dass sich kein Mensch in Schleswig-Holstein Sorgen vor vielen Urlauberinnen und Urlaubern machen muss", so Günther.

Tourismusverband verlangt Öffnung noch vor Gastronomie

Der Tourismusverband Schleswig-Holstein hatte zuvor Öffnungen für die Branche bei weniger als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen verlangt. Der Verband beruft sich auf das Robert Koch-Institut (RKI). Demnach seien Unterkunftsbetriebe ein niedriges Infektionsrisiko und sollten bei einer Inzidenz unter 50 mit den bestehenden Hygienekonzepten noch vor der Gastronomie geöffnet werden können. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 49,7 hat Schleswig-Holstein die zweitniedrigste Inzidenz in Deutschland.

"Wir fordern eine Abkehr von den undifferenzierten Schließungen hin zu klugen, sicheren und verantwortungsvollen Öffnungen der Tourismuswirtschaft im Rahmen eines bundesweiten verlässlichen Grundgerüsts mit regionalen Differenzierungen", sagte die Tourismusverbands-Vorsitzende Stephanie Ladwig.

Günther-Erklärung am Mittwoch im Video-Livestream

Nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch wird Daniel Günther erneut vor die Presse treten. Erfahrungsgemäß wird dies am Abend der Fall sein. NDR.de überträgt die Erklärung des Regierungschefs im Video-Livestream.

