Verschwörungstheorien - Debatte im Bildungsausschuss Stand: 12.11.2020 19:00 Uhr Der Bildungsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages hat sich mit dem Thema Verschwörungstheorien befasst. Experten sagen, Bildung ist das beste Mittel dagegen.

Ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen ist laut Studien empfänglich für Verschwörungstheorien. Gerade in der Corona-Pandemie haben diese Hochkonjunktur. Am Donnerstag hat der Bildungsausschuss des Landtages zusammen mit Fachleuten darüber diskutiert. Der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, sagte, man stelle fest, dass die Zustimmung zu solchen Erzählungen einhergehe mit einem Misstrauen in politische Institutionen. "Verschwörungserzählungen haben in Krisen Hochkonjunktur. Es werden wahrscheinlich nicht mehr Menschen, die daran glauben, aber wir nehmen sie lauter wahr", sagte er.

Meyer-Heidemann: Medienkompetenz fördern

Bildung leiste einen positiven Beitrag zum Schutz vor Verschwörungserzählungen. Deshalb sei es notwendig, so Meyer-Heidemann, über digitale Medien aufzuklären und Medienkompetenz zu fördern. Das sei an den Schulen eine Querschnittsaufgabe - und da sieht er noch Luft nach oben. Er warb für mehr Fortbildungsangebote in diesem Bereich.

AUDIO: Diskussion über Verschwörungstheorien im Bildungsausschuss (1 Min)

Entfremdung von der Gesellschaft?

Der Vertreter des Bildungsministeriums, Karsten Jonas, unterstrich, Forschung, Pädagogik und Bildung würden sich schon länger mit dem Thema befassen und verwies auf Lehrerfortbildungen. Auch würden die Schulleitungen beim Thema Extremismus geschult. "In der Mitte der Gesellschaft sind Verschwörungserzählungen mittlerweile angekommen. Es bedarf deshalb der politischen Bildung innerhalb und auch außerhalb der Schule", sagte Janas.

Der Leiter des Verfassungsschutzes, Joachim Albrecht, beschrieb das Problem der Entfremdung, die stattfinde. Eine Entfremdung von der Gesellschaft und von Normen und Gesetzen. "Wir müssen immer im Auge haben, dass die Menschen, die Sorgen haben, diese Sorgen auch zum Ausdruck bringen dürfen müssen. Zum Beispiel auf Demonstrationen. Aber Extremisten versuchen diese Sorgen auszunutzen", sagte Albrecht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2020 | 17:00 Uhr