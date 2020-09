Stand: 28.09.2020 07:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Verschärfte Corona-Lage in Flensburg, Wesselburen und Rendsburg

Verschärfte Corona-Probleme haben am Wochenende in Schleswig-Holstein den Behörden vor allem in den Städten Flensburg, Rendsburg und in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) zu schaffen gemacht. In Flensburg wurden am Sonntag mehrere Schulklassen auf einem Parkplatz auf Corona getestet - insgesamt rund 160 Menschen. Hintergrund des Massentests, für den die Kassenärztliche Vereinigung ihr mobiles Testzentrum zur Verfügung stellte, sind die gestiegenen Corona-Zahlen in Flensburg. Die Förde-Stadt hat zurzeit die größte Corona-Belastung in Schleswig-Holstein.

AUDIO: Strengere Coronaregeln auch in Rendsburg (1 Min)

26 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen

Laut Robert Koch-Institut lag - Stand Sonntag um Mitternacht - die Sieben-Tage-Inzidenz - berechnet auf 100.000 Einwohner - bei 29. Ein Sprecher der Stadt sagte, die Stadt habe 26 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen registriert. Alle Fälle gingen auf eine große private Feier vergangene Woche in Dänemark zurück, an der auch viele Gäste aus Flensburg teilgenommen hätten. Es seien auch Schulkinder betroffen, weshalb jetzt ganze Klassen getestet würden. Neben dem Massentest am Sonntag sollte voraussichtlich noch eine weitere Testung am Dienstag erfolgen.

Weitere Informationen Corona: Viele Schüler im Kreis Pinneberg in Quarantäne Im Kreis Pinneberg müssen rund 200 Schüler aus verschiedenen Schulen in Quarantäne. Nach Angaben des Kreises sind mehrere Corona-Tests in den jeweiligen Klassen positiv ausgefallen. mehr

Hygieneregeln einhalten

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) rief auf Facebook dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und gerade jetzt mitzuhelfen, weitere Infektionen zu vermeiden. "Die kommenden Tage sind entscheidend, ob wir uns kommunal einschränken müssen."

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verschärfte am Sonntag seine Corona-Auflagen - speziell für die Stadt Rendsburg. An allen Schulen der Stadt gilt jetzt: Alle Kinder müssen überall einen Mund Nasen Schutz tragen, nur wenn sie in der Klasse an ihrem Platz sitzen nicht. So sollen laut Kreis auch Ansteckungen innerhalb der Kohorten minimiert werden. Außerdem gibt es ganz konkrete Regeln, wie und wie oft die Klassenräume belüftet werden müssen. Auch was private Veranstaltungen betrifft gibt es zusätzliche Vorgaben, im gesamten Kreis Rendsburg Eckernförde gilt ab sofort: private Partys mit mehr als 50 Personen, die ohnehin nur draußen erlaubt sind, müssen vorher beim Kreis angezeigt werden, außerdem ist ein Hygienekonzept vorzulegen. Nach der Party muss spätestens nach drei Tagen eine Liste mit den tatsächlich gekommenen Personen eingereicht werden. Die Einführung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im öffentlichen Raum sei geprüft, allerdings vorerst zurückgestellt worden, hieß es.

Ganze Straßenzüge testen

In Wesselburen wurden laut NDR Schleswig-Holstein mehrere Corona-Fälle in einem Viertel festgestellt. Dort sollen demnächst ganze Straßenzüge getestet werden. Solche Tests wären freiwillig, sagte Renate Agnes Dümchen, die den Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit beim Kreis Dithmarschen leitet. Am Sonntag sagte sie, für die angetrebten Quartierstestungen seien Vorbereitungen und Testbuskapazitäten notwendig. 28 Corona-Fälle zählte das Gesundheitsamt im Kreis Dithmarschen in dieser Woche in Wesselburen. Allein am Sonnabend waren vier Fälle hinzugekommen. Die Kleinstadt hat nur rund 3.400 Einwohner. Die 7-Tage-Inzidenz des gesamten Kreises Dithmarschen mit 133.000 Einwohnern betrug laut RKI Stand Sonntag 00.00 Uhr 22,5 Fälle berechnet auf 100.000 Bewohner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2020 | 07:00 Uhr