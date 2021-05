Urlaub in SH: Das müssen Sie wissen

Gäste von Hotels, Pensionen, Ferienhäusern, privat und gewerblich vermietete Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben müssen bei der Anreise einen negativen Tests vorweisen - auch auf Campingplätzen: ist es ein Antigen-Test, darf er maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung muss vor Reiseantritt erfolgt sein. Vollständig geimpfte Personen, die bereits alle notwendigen Impfdosen erhalten haben und die letzte davon mindestens 14 Tage alt ist, müssen statt negativem Testergebnis offizielle Nachweise über ihren Impfstatus (Impfpass) vorlegen. Das gilt auch für die Genesung (PCR-Ergebnis, das mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist).

Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss sich grundsätzlich auf der Webseite www.einreiseanmeldung.de registrieren und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Dort bekommen Reisende Infos, ob sie in Quarantäne müssen oder nicht. Dänemark und fast ganz Österreich beispielsweise gelten als Risikogebiet - nach der Einreise müssen Urlauber in Schleswig-Holstein in eine 10-tägige Quarantäne. Wer genesen oder geimpft ist, muss einen entsprechenden Nachweis der zuständigen Behörde vorlegen. Dann entfällt die Quarantäne - außer, man kommt aus einem Gebiet mit ansteckenderen Virusvarianten.



Reiserückkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, können sich freitesten, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen. Dafür reicht ein Antigen-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Damit entfällt die bisher übliche Quarantäne von zehn Tagen nach Einreise.

Die Quarantänepflicht gilt nicht für Reisende, die durch ein Risikogebiet gefahren sind, ohne dort anzuhalten.

In Schleswig-Holstein gelten keine Reisebeschränkungen für Urlauber aus Deutschland, sofern sie negative Testergebnisse vorweisen können. Für nachweislich genesene und vollständig geimpfte Menschen gelten offizielle Nachweise der Infektion (PCR-Test, nicht jünger als 28 Tage und nicht älter als sechs Monate) beziehungsweise Impfung (Impfpass oder Impfbescheinigung, mindestens zwei Wochen nach dem zweiten Impftermin).

Ja, das ist für alle Gäste von Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben Pflicht. Nachdem Urlauber bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, müssen sie alle 72 Stunden weitere Nachweise vorgelegt werden - die können entweder in den Testzentren oder selbst unter Aufsicht des Beherbergungspersonals durchgeführt werden. Bei geimpften und genesenen Menschen reicht der offizielle Nachweis über den vollständigen Impfschutz beziehungsweise die Genesung, die sie bei der Einreise mitgebracht haben - sofern sie keine coronatypischen Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust haben.

Wer vollständig geimpft ist oder nachweislich eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hat, kann dieselben Erleichterungen und Ausnahmen in Anspruch nehmen wie negativ getestete Menschen - wie beispielsweise der Aufenthalt in Innenräumen von Gastronomie und Museen.

Als Nachweis für einen Impfschutz, der zwei Wochen nach der zweiten Impfung vollständig da ist, gilt der Impfpass oder die Impfbescheinigung.

Als genesen gilt laut Landesregierung ein Mensch, der eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, die mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt. Das kann durch ein positives PCR-Testergebnis mit Datumsangabe erbracht, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als sechs Monate ist.

Wer noch keine Impfung bekommen hat, darf natürlich einreisen - solange er oder sie keine Krankheitssymptome hat, die auf Covid-19 hinweisen. Bei Ankunft im Beherbergungsbetrieb müssen Urlauber ein negatives Testergebnis vorweisen: ist es ein Antigen-Test, darf er maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung muss vor Reiseantritt erfolgt sein. Alle 72 Stunden müssen weitere Nachweise vorgelegt werden - die können entweder in den Testzentren oder selbst unter Aufsicht des Beherbergungspersonals durchgeführt werden. Sollte es im Urlaub in Schleswig-Holstein zu corona-spezifischen Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber und/oder Geruchs- und Geschmacksverlust kommen, müssen sich Reisende unmittelbar selbst isolieren - beispielsweise im Hotelzimmer oder der Ferienwohnung - und den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen.

Die Campingplätze im Land dürfen ab 17. Mai Gäste empfangen - sie sind aber schon nahezu ausgebucht. Vereinzelt kann es möglich sein, noch einzelne Stellplätze zu ergattern. Wer das plant, sollte aber unbedingt vor der Anreise bei dem jeweiligen Campingplatz anrufen und vorab reservieren. Wildes Campen beziehungsweise das Übernachten auf nicht ausgewiesenen Stellplätzen ist laut Landesregierung verboten und soll vermehrt kontrolliert werden. Sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen dürfen grundsätzlich geöffnet werden. Maßgeblich ist in jedem Fall die Einhaltung der geltenden Regeln im Umgang miteinander - wie die ausdrückliche Kontaktbeschränkung und die allgemein geltenden Hygienemaßnahmen.

Im Prinzip ist es möglich, kurzfristig noch eine Unterkunft in Schleswig-Holstein zu buchen - doch schon viele Beherbergungsbetriebe melden ein hohes Buchungsaufkommen. Daher ist es unbedingt empfehlenswert, sich vor der Anreise zu erkundigen und möglichst vorab zu reservieren. Umfassende Informationen bietet die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) auf ihrer Internetseite. Auch beim Camping ist es schon knapp: Viele Plätze sind schon ausgebucht, wildes Campen - das heißt das Übernachten auf nicht ausgewiesenen Flächen - ist verboten und wird laut Landesregierung verstärkt geahndet.

Es werden viele Urlauber in Schleswig-Holstein erwartet. Daher müssen Reisende mit viel Verkehr auf den Straßen rechnen, vor allem auf den Zufahrtsstraßen zu beliebten Stand- und Küstenabschnitten. Dort kann es auch zu Sperrungen von Parkplätzen kommen, wenn zu viele Menschen anreisen. Um dies zu umgehen, ist Urlaubern empfohlen, die aktuellen Nachrichten zu verfolgen - auf NDR.de/sh oder in der NDR Schleswig-Holstein App.

Grundsätzlich gelten in Schleswig-Holstein keine nächtliche Ausgangssperren. Kreise und Kommunen können sie aber verordnen und die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort einschränken, falls es in einer Region mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gibt. Wird aber die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten, greift die Bundesnotbremse: Dann gelten zwischen 22 und 5 Uhr Ausgangsbeschränkungen. Nur in Ausnahmefällen (Notfälle, Berufsausübung, Hund ausführen) darf die Wohnung oder das eigene Grundstück verlassen werden. Joggen und Spaziergänge sind bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine.

Das ist natürlich möglich. In Bussen und Bahnen gilt für Mitfahrende die Maskenpflicht - auch in Taxen. Auch an Bahnhöfen und Bushaltestellen muss eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 getragen werden. Dort, wo es geht, muss der Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten werden.

Dank der niedrigen Inzidenzzahlen hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein beschlossen, einige Öffnungsschritte zu ermöglichen. Dennoch bleiben grundsätzliche Regeln bestehen. Dazu gehört:

Auf öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel darf grundsätzlichkein Alkohol getrunken werden.

Es gilt weiterhin das Abstandsgebot.

Wo es vorgeschrieben ist, muss eine medizinische Mund-Nasen-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 getragen werden - beispielsweise in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, wo der Abstand gewöhnlicherweise nicht eingehalten werden kann und grundsätzlich in geschlossenen Räumen.

Vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene sowie negativ Getestete sind von den Abstands- und Maskenregeln nicht ausgenommen.

Das ist möglich. Schleswig-Holstein hat seit einiger Zeit die Außengastronomie geöffnet. Ab 17. Mai können Gäste unter Vorlage eines aktuellen negativen Antigen-Testergebnisses auch in Innenräumen der Gastronomie Platz nehmen - Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Test und dürfen die Gaststätte auch so betreten. Vollständig Geimpfte (mindestens zwei Wochen nach der zweiten Impfung) müssen statt eines Testergebnisses Impfausweis oder -bescheinigung vorlegen. Bei genesenen Menschen dient der positive PCR-Nachweis, der mindestens 28 Tage alt muss und nicht älter als sechs Monate sein darf.

Außerhalb geschlossener Räume dürfen ab 17. Mai an einem Tisch grundsätzlich bis zu zehn Personen (aus zehn Haushalten) sitzen. Innen dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen - Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt, ebenso vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Personen. Gäste müssen einen Termin reservieren, ihre Kontaktdaten hinterlassen und auf festen Plätzen sitzen. Alkohol darf nicht zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ausgeschenkt und getrunken werden. Auch müssen Gaststätten in diesem Zeitraum schließen. Die Landesregierung rät dazu, vor dem Besuch Schnell- oder Selbsttests zu nutzen. Pflicht sind diese aber nicht. Weiterhin müssen Gäste grundsätzlich überall Maske tragen, es sei denn, sie sind an ihrem festen Steh- oder Sitzplatz. Liegt die Inzidenz drei Tage am Stück über 100, greift die Bundesnotbremse und die Gastronomie muss schließen - auch die Außengastronomie.

Gar nicht: Diskotheken und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Haben sie Barbetrieb, können sie ab dem 17. Mai öffnen - das Tanzen bleibt verboten.

Kinos und Theater bleiben geschlossen. Gleiches gilt für alle anderen Einrichtungen innerhalb geschlossener Räume. Gäste können aber Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken oder Archive besuchen, die mit Hygienekonzept öffnen. Wer sie besucht, muss seine Kontaktdaten angeben - für die geschlossenen Bereiche ist ein negatives Schnelltest-Ergebnis nötig. Bei geimpften oder genesenen Menschen sind entsprechende offizielle Nachweise wie Impfpass oder PCR-Ergebnis vonnöten. Die Personenzahl in diesen Einrichtungen ist begrenzt. Grundsätzlich muss aber eine medizinische Maske in den Innenräumen und auch auf Außenflächen, wo vorgeschrieben, getragen werden. Ab einer Inzidenz von 100 an drei Tagen am Stück greift die Bundesnotbremse. Dann müssen auch Museen und Gedenkstätten schließen. Bibliotheken und Archive werden im Infektionsschutzgesetz des Bundes nicht explizit genannt.

Grundsätzlich bleiben die Innenbereiche von Freizeiteinrichtungen und Kultureinrichtungen für Gäste geschlossen. Ihre Außenbereiche aber dürfen hingegen öffnen, z.B. Freiluftkinos, Freilufttheater oder auch Freizeitparks. Auch Tierparks wie die Arche Warder, der Tierpark Neumünster und der Wildpark Eeckhold haben ihre Pforten für Urlauber geöffnet. Es wird empfohlen, vor dem Besuch die Internetseite der jeweiligen Einrichtung auf aktuelle Informationen zu prüfen.

Da müssen Sie mit der Nord- oder der Ostsee vorlieb nehmen: Schwimm- und Spaßbäder bleiben grundsätzlich geschlossen. Freibäder können unter Umständen für Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht geöffnet werden, wenn die Auslastung so begrenzt wird, dass die Einhaltung der Abstände jederzeit möglich ist. Gemeinschaftsduschen werden unter Hygieneauflagen geöffnet.

Wie und ob der Einzelhandel in den Kreisen und kreisfreien Städten geöffnet ist, entscheidet die Landesregierung anhand der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz von Woche zu Woche neu. Wie die Lage im Einzelhandel in Ihrer Urlaubsregion aktuell ist, erfahren Sie hier. Geschäfte des täglichen Bedarfs - zum Beispiel Supermärkte und Drogerien - bleiben geöffnet. Sie müssen vor und in geöffneten Geschäften grundsätzlich eine medizinische Maske tragen. Am 17. Mai tritt auch die Bäderregelung wieder in Kraft: Dann dürfen die Geschäfte in Schleswig-Holsteins Tourismusorten sonntags und feiertags wieder zwischen 11 Uhr und 19 Uhr öffnen.

Für den Fall, dass ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschreitet, greift die Bundesnotbremse. Einkaufen ist dann nur mit negativem Corona-Test und gebuchtem Termin möglich. Steigt der Inzidenzwert über 150, ist nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmittelgeschäfte, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte).

Flohmärkte und ähnliche Veranstaltungen mit Marktcharakter dürfen unter Einschränkungen wieder stattfinden. Wenn es nicht zu voll ist, können Sie sie gerne besuchen: In Abhängigkeit der Marktgröße müssen die Besucherzahlen begrenzt werden. Ob und wann Flohmärkte stattfinden, erfahren Sie in der Regel auf der Webseite der jeweiligen Gemeinde.

Ja, Friseursalons haben mit entsprechenden Hygienekonzepten, der Erhebung von Kontaktdaten und Schutzmaßnahmen (unter anderem qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckungen) geöffnet. Kunden, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als vom Vortag sein darf. Salons bleiben auch geöffnet, wenn die Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von 100 greift - Kundinnen und Kunden benötigen dann aber ein maximal 24 Stunden altes, negatives Testergebnis.

Wer über alle notwendigen Scheine verfügt, darf in Schleswig-Holstein angeln: alleine, zu zweit, mit Personen des eigenen Haushaltes oder mit Personen weiterer Haushalte ist möglich, wenn insgesamt nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen, und die Abstandsregeln eingehalten werden. Auch an Angelteichen dürfen Urlauber angeln, müssen aber ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Am Strand gilt grundsätzlich das Abstandsgebot. Manche Gemeinden haben für ihre Strandpromenaden die Maskenpflicht eingeführt - diese Zonen sind beschildert. Da in Schleswig-Holstein viele Urlauber erwartet werden, müssen Reisende mit stockendem Verkehr an den Hauptküstenstraßen rechnen. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass einzelne Parkplätze an beliebten Stränden gesperrt sein werden, weil sie voll sind.

Wenn Sie das möchten, steht dem nichts im Weg. Bei vielen Anbietern kann man schon vorab einen Strandkorb mieten, damit er dann auch sicher da ist, wenn Sie an den Strand wollen.

Ja, das geht. Die Ausflugsschifffahrt wird unter Auflagen wieder zugelassen. Weil sich die Teilnehmer auf den Ausflugsschiffen sowohl innen als auch draußen aufhalten dürfen, müssen Gäste ein negatives Testergebnis vorlegen. Vollständig geimpfte und genesene Menschen müssen einen offiziellen Nachweis haben. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.

Sport alleine, zu zweit oder mit allen Personen des eigenen Haushalts - beispielsweise joggen - ist erlaubt. Außerhalb geschlossener Räume ist Sport auch in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich, in geschlossenen Räumen dürfen pro Raum nur Personen eines Hausstandes oder zwei Personen aus verschiedenen Haushalten Sport machen. Wer lieber ins Fitnessstudio möchte, kann dies unter Umständen machen: Die Einrichtungen dürfen unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln öffnen. Jede Einrichtung informiert auf der Internetseite über eventuelle Einschränkungen.

Liegen die Siebe-Tage-Inzidenzen in dem Kreisgebiet, in dem Ihr Urlaubsort liegt, an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen am Stück über 100, greift die Bundesnotbremse: Verschärfte Maßnahmen treten dann am übernächsten Tag in Kraft:

Private Treffen sind auf die Angehörigen eines Hausstandes und maximal eine weitere Person begrenzt. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren.

Zwischen 22 und 5 Uhr gelten Ausgangsbeschränkungen.

Einkaufen ist nur mit negativem Corona-Test und gebuchtem Termin möglich.

Körpernahe Dienstleistungen werden weitgehend untersagt.

Die Gastronomie ist geschlossen - auch die Außengastronomie.

Kontaktloser Sport im Freien ist nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts erlaubt. Kinder unter 14 Jahren dürfen kontaktlosen Sport draußen maximal zu fünft treiben.

in Bussen (einschließlich Schulbussen) und Bahnen sowie in Taxen müssen Atemschutzmasken des Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 getragen werden.

Diese Regeln gelten solange, bis der Inzidenzwert 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterboten wird und werden dann am übernächsten Tag nach dem entsprechenden fünften Werktag aufgehoben. Maßgeblich für die Berechnung sind die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Meldezahlen. Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der maßgeblichen Tage.

Wenn Sie sich in einem Testzentrum testen lassen und das Ergebnis positiv ist, wird Sie das fachmedizinische Personal über die nächsten Schritte anleiten. Testen Sie sich selbst und bekommen ein positives Ergebnis, begeben Sie sich unverzüglich in Selbstquarantäne - beispielsweise ins eigene Hotelzimmer. Sie müssen dann umgehend telefonisch Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst aufnehmen, der unter 116 117 erreichbar ist. In der Regel wird ein PCR-Test notwendig. Sie müssen auch damit rechnen, frühzeitig abreisen zu müssen.

Wer bei akuten Vorfällen ins Krankenhaus muss, kommt natürlich in die Klinik und wird entsprechend versorgt. Auch die Versorgung auf der Intensivstation im Notfall ist gewährleistet. Alle Informationen dazu finden Sie hier.