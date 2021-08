Unternehmer in SH weiter in Sorge vor Lieferengpässen Sendedatum: 20.08.2021 08:00 Uhr Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Schwierigkeiten bei der Lieferung bestimmter Produkte aus anderen Ländern nach Schleswig-Holstein. Bauprojekte könnten sich so weiter verteuern.

Der Unternehmensverband Nord (UV Nord) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) sind in Sorge: Besonders bei Lieferungen aus Asien komme es derzeit zu Problemen. Das liegt demnach vor allem an der strengen Corona-Politik in China. Dort wurde zum Beispiel in der vergangenen Woche der Betrieb an einem wichtigen Hafen wegen der Infektion eines Mitarbeiters massiv heruntergefahren.

Bauprojekte werden teurer

Aktuell fehlen Unternehmen in Schleswig-Holstein unter anderem Baustoffe wie Holz und Stahl oder auch Elektronikbauteile. Auf Baustellen kommt es laut IHK deshalb immer wieder zu Verzögerungen und Preissteigerungen. Verbraucher müssten teilweise aber auch länger auf Möbel, Fahrräder oder Spielzeug warten. Auch bei diesen Artikeln schließen Verband und Kammer nicht aus, dass Kunden demnächst tiefer in die Tasche greifen müssen. Der UV Nord rechnet aber nicht damit, dass es im Einzelhandel wieder komplett leere Regale gibt wie während der ersten Corona-Welle.

