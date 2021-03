Über 80-Jährige können sich Corona-Impfstoff aussuchen Stand: 05.03.2021 17:05 Uhr In Schleswig-Holstein haben Personen über 80 Jahren die Wahl zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff oder den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Alle anderen bekommen zunächst nur AstraZeneca.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Donnerstag den AstraZeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen empfohlen. Auch die über 80-Jährigen können sich damit folglich impfen lassen. In Schleswig-Holstein hat diese Gruppe die Wahl. Denn für die Personen der Prioritätengruppe 1 werden die Kontingente des Biontech- und Moderna-Impfstoffs exklusiv reserviert.

Impfportal soll Auswahl ermöglichen

Über die Eingabe des Geburtsdatums im Impfportal soll die Auswahl technisch gesteuert werden. An einer entsprechenden Lösung, die im Laufe der kommenden Woche fertig sein soll, wird gerade gearbeitet, so das Gesundheitsministerium. Alle unter 80 Jahren hingegen werden ausschließlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff immunisiert. Zumindest so lange, bis Gruppe 1 vollständig abgearbeitet ist und noch Impfstoff von Biontech oder Moderna vorhanden ist.

Online-Anmeldung soll Dienstag starten

Die Öffnung für die Prioritätengruppe 2 soll laut Gesundheitsministerium wie geplant erfolgen. Für Angehörige von Impfgruppe 2 unter 65 beginnt am Dienstag die Online-Anmeldung. Dazu zählen zum Beispiel Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch kranke oder geistig behinderte Menschen. Eine Anmeldefunktion für die 65 bis 79-Jährigen soll auch im Laufe der nächsten Woche kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2021 | 18:00 Uhr