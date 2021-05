Tourismusangebote in innerer Lübecker Bucht wieder geöffnet Stand: 08.05.2021 16:04 Uhr In den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt sind wieder Restaurantbesuche und Übernachtungen möglich.

Die Nachfrage ist groß und die Übernachtungsmöglichkeiten sind fast alle ausgebucht, sagte eine Sprecherin der Timmendorfer Strand Tourismus GmbH. An den Strandpromenaden war die Zahl der Ausflügler am Sonnabend noch überschaubar. In Timmendorfer Strand waren viele Strandkörbe am Sonnabend noch frei. Die Gastronomie in der Fußgängerzone war aber schon gut besucht. Für die kommenden Tage gebe es viele Reservierungen, berichteten einige Gastronomen.

Prognose: In den kommenden Tagen wird es voller

Nach Angaben der Polizei waren die Lübecker Ordnungskräfte verstärkt mit Streifenwagen unterwegs, die Lage sei aber ruhig. Mit dem guten Wetter in den kommenden Tagen soll es allerdings voller werden. Am Sonntag soll es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge vor allem im Südosten Schleswig-Holsteins viel Sonne geben.

Vier Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein

Die innere Lübecker Bucht ist die dritte von vier touristischen Modellregionen Schleswig-Holsteins, in der wieder Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich sind. Dabei gelten strenge Hygieneauflagen. Die Modellregion Nordfriesland mit der Nordseeinsel Sylt heißt bereits seit dem 1. Mai wieder Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde läuft das Modellprojekt bereits seit Mitte April. Das Nordseebad Büsum soll am 10. Mai folgen.

