Tourismus in SH: Gute Buchungslage für Silvester auf Inseln Stand: 27.12.2021 10:35 Uhr Die Corona-Pandemie hält die Urlauber offenbar nicht davon ab, den Jahreswechsel auf Amrum, Föhr oder Sylt zu verbringen. Die Touristiker sprechen von einer guten Buchunglage.

In den kommenden Tagen wird es nach Angaben der Branche wohl immer voller werden - trotz der 2G-Plus-Regelungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben. Der Amrumer Tourismus-Chef Frank Timpe rechnet über Silvester mit einer Auslastung von 85 Prozent. Die Nachbarinsel Föhr sei ebenfalls gut gebucht, so eine Sprecherin des Tourismusservice.

Fähren nach Föhr und Amrum fast ausgebucht

Die Buchungen seien ähnlich gut wie vor der Corona-Zeit. Die Fähren nach Föhr und Amrum seien bereits fast ausgebucht, es gebe nur noch früh morgens Lücken, so der Disponent der Wyker Dampfschiffsreederei. An der Verladung in Dagebüll gibt es eine Corona-Teststation. Auf den Schiffen gilt 3G und Maskenpflicht.

Mit dem Auto nach Sylt? Vorher informieren

Wer mit dem Autozug nach Sylt will, sollte auf der Webseite die Auslastung beobachten und reservieren, heißt es von der Deutschen Bahn. Die Insel ist über den Jahreswechsel den Angaben nach ebenfalls gut gebucht.

