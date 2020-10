Stand: 11.10.2020 11:56 Uhr Technisches Hilfswerk startet neuen Ausbildungslehrgang

Rund 2.500 ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) gibt es bei uns in Schleswig-Holstein. Damit ist die Zahl in den vergangenen Jahren und auch in der Pandemie nahezu konstant geblieben. Damit das so bleibt, werden neue Kollegen gesucht. Die THW-Grundausbildung startet nach Angaben eines Sprechers am 24. Oktober in Preetz (Kreis Plön) und dauert ungefähr ein halbes Jahr.

Ausbildung mit Abstand

In den Räumen des THW in Preetz wird für den Ausbildungsstart alles soweit hergerichtet, dass die neuen Kollegen den Corona-Abstand problemlos einhalten können. Ein Teil des Lehrgangs läuft so oder so draußen ab. Wer an der Grundausbildung teilnehmen möchte, kann sich dafür laut THW noch anmelden, am besten bei der Regionalstelle in Lübeck. Während der Grundausbildung treffen sich die angehenden THW-Helfer einmal pro Woche.

Richtiger Umgang mit der Kettensäge

In der Grundausbildung wird Theorie und Praxis vermittelt. Unter anderem geht es darum, wie man richtig mit einer Kettensäge umgeht. Aber auch, wie Unglücksorte korrekt ausgeleuchtet werden. Nach der Grundausbildung können sich die THW-Helfer dann spezialisieren, zum Beispiel bei der Bergungsgruppe oder der Fachgruppe Wassergefahren. In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 36 Ortsgruppen des Technischen Hilfswerks. Die Katastrophenschützer sind fast ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Sie kommen in Deutschland und nahezu weltweit bei schweren Unglücken oder Naturkatastrophen zum Einsatz.

