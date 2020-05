Stand: 25.05.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Tagestourismus auf Helgoland wieder möglich

Helgoland (Kreis Pinneberg) ist ab heute für Tagestouristen wieder zugänglich. Die Insel wurde nach Beginn der Corona-Pandemie abgeriegelt, der Tourismus untersagt, es galt ein Betretungsverbot. Das ändert sich ab heute. Allerdings schränkt die Insel auch jetzt noch die Besucherzahl ein. Pro Schiff sind maximal 100 Personen zulässig. So will die Gemeinde das Infektionsrisiko niedrig halten.

Helgoland heißt Tagestouristen willkommen

Seit dem 18. Mai ist der Tourismus in Schleswig-Holstein zwar wieder erlaubt, Helgoland hatte aber bis einschließlich Sonntagabend ein Betretungsverbot für Tagestouristen ausgesprochen. Auf die Insel durfte nur, wer eine Buchungsbestätigung für eine Ferienwohnung, ein Hotel, eine Pension oder eine andere Unterkunft vorweisen konnte. "Das bisherige Konzept für die Übernachtungsgäste geht gut auf, es sind keine Situationen aufgetreten, die ein erhöhtes Infektionsrisiko erkennen lassen", so Jörg Singer (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Helgoland. "Ich freue mich daher sehr, ab Montag auch unsere Tagesgäste wieder willkommen zu heißen, wenn auch in einem reduzierten Umfang."

Besucherbegrenzung macht Öffnung möglich

Durch die Begrenzung der Anzahl von Inselbesuchern bereits auf den Schiffen sei eine kontrollierte Öffnung der Insel und der Düne jetzt möglich, ergänzt Pinnebergs Landrat Oliver Stolz. Dass diese Begrenzung möglich sei, sei auch der Zusammenarbeit mit den Reedereien zu verdanken. Ab heute ist außerdem auch die Anreise mit dem Flugzeug wieder gestattet. Bis einschließlich 2. Juni sind die Gemeindehäfen der Insel aber weiterhin für Gästeboote gesperrt, auch das Campen - ausgenommen die Dauercamper - ist auf der Insel bis dahin nicht gestattet.

