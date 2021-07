Sylt will an Testpflicht festhalten - Land verteidigt Lockerung Stand: 26.07.2021 16:42 Uhr Seit Montag müssen sich Gäste vor einem Besuch in Hotel oder Restaurant in Schleswig-Holstein nicht mehr zwingend auf Corona testen lassen. Sylter Gastronomen fordern vom Land, die Testpflicht fortzuführen.

In einem Schreiben an die Landesregierung haben Touristiker auf Sylt die weggefallene Corona-Testpflicht vor dem Restaurant- und Hotelbesuch kritisiert. Der Dehoga Sylt und der Verein Sylter Unternehmer forderten, die Verpflichtung wieder in die kommende Landesverordnung mitaufzunehmen. Jetzt liegt die Antwort der Staatskanzlei auf dieses Schreiben vor.

Dehoga mit Antwort zufrieden

Darin heißt es, dass eine landesweite Testpflicht aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht zu rechtfertigen sei. Außerdem können die aktuellen Ausbruchsgeschehen im Land vor allem auf Reiserückkehrer, und nicht auf inländischen Tourismus zurückgeführt werden, so das Land. Dirk Erdmann vom Dehoga auf Sylt ist mit dieser Antwort zufrieden: "Ich kann sie verstehen, weil die Inzidenzen diese Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr hergeben. Wir sind ja bei einer Inzidenzen von weit unter 35. Ich kann aber auch die Kollegen verstehen, die einfach weiter testen."

Die Touristiker seien nicht gegen das Land, sondern wollen das gemeinsam machen. Nach Angaben vom Dehoga-Sylt fordern mittlerweile rund 100 Betriebe auf der Insel auch weiterhin Corona-Tests von ihren Gästen. Sie berufen sich dabei auf ihr Hausrecht.

