Sylt: Neue Fälle nach Corona-Ausbruch in "Sansibar" Stand: 02.11.2021 12:08 Uhr Nach einer Reihentestung auf Sylt steigt die Zahl der Corona-Infizierten Mitarbeiter der "Sansibar". Ob sich auch Gäste infiziert haben, lässt sich nicht überprüfen.

In dem Restaurant "Sansibar" auf Sylt sind 13 weitere Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat eine Reihentestung der 83 Mitarbeiter am Wochenende ergeben. Insgesamt haben sich nun 29 von ihnen mit dem Corona-Virus angesteckt. In der vergangenen Woche war der Erreger bei sechs Beschäftigten nachgewiesen worden, neun weitere befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Ob Gäste infiziert sind, lässt sich nicht prüfen

Ob und wie viele Gäste betroffen sind, ist unklar. Da sie sich nicht mehr registrieren müssen, ist es schwer nachzuvollziehen, ob sich auch von ihnen jemand angesteckt hat. Sollten sie zu Hause positiv getestet werden, werden sie zur Statistik in ihrem Heimatort gezählt. Einzelne Gäste meldeten sich bei NDR Schleswig-Holstein und sagten, sie hätten sich in der "Sansibar" angesteckt. Sie kommen aus Niedersachsen. Ob sie sich wirklich dort infiziert haben, lässt sich aber nicht überprüfen.

Neun Kontaktpersonen in Quarantäne

Auch auf einer Hotelbaustelle auf Sylt gab es nach Angaben des Kreises einen weiteren Corona-Fall. Dort seien zurzeit zwölf Mitarbeiter positiv getestet, sagte der Kreissprecher. Am Freitag waren es elf infizierte Bauarbeiter.

Sie befanden sich nach Angaben des Kreises auf der Insel in Isolation. Außerdem befänden sich fünf Kontaktpersonen auf Sylt und weitere vier an ihren Wohnorten in Nordrhein-Westfalen und in Slowenien in Quarantäne, sagte eine Kreissprecherin am Freitag.

