Sylt: 261 Menschen in Corona-Quarantäne Stand: 19.05.2021 16:08 Uhr Ein Ehepaar hatte Anfang Mai Urlaub auf der Insel gemacht. Nach ihrer Rückkehr wurden beide positiv auf Corona getestet. Wo die beiden zu Hause sind, wird aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben.

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) sind insgesamt 261 Menschen in Quarantäne geschickt worden. Der Grund ist der Besuch eines Ehepaars Anfang Mai. Nach Angaben des Kreises hatten die beiden um den 6. Mai Urlaub auf der Insel gemacht und unter anderem mehrere Restaurants besucht. Inzwischen ist das Paar wieder abgereist. Zuerst hatte die Sylter Rundschau darüber berichtet.

Gesundheitsamt erfuhr erst spät von der Infektion

Nach Kreis-Informationen hatten die beiden zu Hause einen PCR-Test gemacht, der positiv ausgefallen ist. Aus Datenschutzgründen wollte ein Sprecher nicht sagten, woher das Ehepaar stammt. Von der Corona-Infektion der beiden Urlauber erfuhr das Husumer Gesundheitsamt erst knapp eine Woche später. Danach habe man sofort damit begonnen, die Kontakte nachzuverfolgen. Das Urlauberpaar war auf Sylt zu Gast in vier Restaurants und laut Kreis auch in einem Dienstleistungsbetrieb. Die meisten der jetzt in Quarantäne geschickten Menschen sind nach Angaben des Kreissprechers Urlauber. Wie viele Menschen getestet wurden und wer bereits abgereist ist, konnte er noch nicht sagen.

