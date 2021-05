Sonntags an den Küsten in SH shoppen wieder erlaubt Stand: 11.05.2021 15:11 Uhr Die Geschäfte in Schleswig-Holsteins Tourismusorten dürfen sonntags wieder öffnen. Die Bäderverordnung gilt in der Regel bis zum 31. Oktober und von Mitte Dezember bis Anfang Januar.

Die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte sogenannte Bäderverordnung tritt laut Landesregierung am Montag (17. Mai) dann wieder in Kraft. "Die Bäderverordnung dient der Selbstversorgung von Touristen, und da wir - nach einer langen Phase massiver Einschränkungen - zu Pfingsten wieder Übernachtungsgäste ins Land lassen, steht auch der Sonntagsöffnung in den Bäderorten nichts mehr entgegen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag.

95 Gemeinden und Städte dabei

In Schleswig-Holstein dürfen Läden laut Bäderverordnung in 95 Städten und Gemeinden vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar sonntags jeweils sechs Stunden lang öffnen - und zwar zwischen 11 und 19 Uhr.

Buchholz: Weiter auf Abstands- und Hygiene-Regeln achten

Buchholz erinnerte an die Bestimmungen, wonach nur Getestete, Geimpfte oder Genesene Urlaubsquartiere beziehen dürfen und ihre Corona-Tests mindestens alle 72 Stunden erneuern müssen. Die im April gestarteten Tourismus-Modellprojekte hätten schon jetzt klar belegt, dass weder das Beherbergungsgewerbe noch die Gastronomie Infektionstreiber seien, sagte Buchholz. Gleichwohl sei weiter sowohl im Tourismus als auch im Einzelhandel strikt auf die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln zu achten.

Diese Kommunen sind in der Bäderverordnung aufgelistet Kreis/Stadt Stadt/Gemeinde(-teil) Kreis Dithmarschen Büsum, Büsumer Deichhausen, Friedrichskoog, Warwerort und Westerdeichstrich Kreis Herzogtum Lauenburg Ratzeburg (Stadtteil "Insel") und Lauenburg Stadt Flensburg Nordermarkt, Norderstraße, Willy-Brandt-Platz, Schiffsbrücke, Norderhofenden, Hafen-Ostseite sowie einige Straßen Stadt Lübeck Stadtteil Travemünde Landeshauptstadt Kiel Stadtteile Schilksee und Falckensteiner Strand Kreis Nordfriesland Dagebüll, Friedrichstadt, Elisabeth-Sophien-Koog, Hallig Hooge, Husum (nur einige Stadtteile), Langeneß, Niebüll, Nordstrand, Pellworm, Schwabstedt, St. Peter-Ording, Tönning, Vollerwiek und alle Gemeinden der Inseln Amrum, Föhr und Sylt Kreis Ostholstein Bosau, Dahme, Eutin, Fehmarn, Grömitz, Großenbrode, Grube (nur einige Gemeindeteile), Heiligenhafen, Heringsdorf (nur Süssau-Strand), Kellenhusen, Lensahn, Malente, Neukirchen (nur einige Gemeindeteile), Neustadt in Holstein, Oldenburg (nur einige Stadtteile), Ratekau, Sierksdorf, Scharbeutz, Schönwalde am Bungsberg, Süsel, Timmendorfer Strand und Wangels (nur Weißenhaus) Kreis Plön Blekendorf (nur Sehlendorfer Strand), Heikendorf, Hohenfelde, Hohwacht, Laboe, Lütjenburg, Mönkeberg, Plön, Panker, Schönberg (nur einige Gemeindeteile), Stein, Stakendorf (nur Stakendorfer Strand), Wisch (nur Heidkate) und Wendtorf Kreis Rendsburg-Eckernförde Altenhof, Ascheffel, Brodersby, Damp, Eckernförde, Schwedeneck, Strande, Waabs, Winnemark, Groß Wittensee und Klein Wittensee Kreis Schleswig-Flensburg Langballig, Gelting, Glücksburg, Kappeln (nur einige Stadtteile), Westerholz, Schleswig und Steinbergkirche Kreis Steinburg Glückstadt (nur einige Stadtteile)

