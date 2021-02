Sondersitzung: Landtag informiert über neue Corona-Beschlüsse Stand: 11.02.2021 06:55 Uhr Der Lockdown geht in die Verlängerung: Bis zum 7. März steht das öffentliche Leben auch in Schleswig-Holstein weitgehend still. Ausnahmen gelten für Kitas und Grundschulen, etwas später auch für Friseure.

In Schleswig-Holstein gehen Kitas und Grundschulen ab dem 22. Februar in weiten Teilen des Landes wieder den Regelbetrieb. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. Flankiert werden soll das von einem sogenannten Testregime - wobei noch unklar ist, wie genau dies aussehen wird. Laut MPK-Beschluss entscheiden die Länder in Eigenverantwortung und mit Blick auf das jeweilige Infektionsgeschehen, wann in welchen Schulen zum Präsenzunterricht zurückgekehrt werden kann. Friseure dürfen - bundesweit - vom 1. März an wieder öffnen.

Die Beschlüsse von Bund und Ländern werden heute ab 12 Uhr in einer Sondersitzung des schleswig-holsteinischen Landtag debattiert. NDR.de überträgt live.

