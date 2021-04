Sondersitzung: Landtag berät über geplante Corona-Notbremse Stand: 20.04.2021 05:00 Uhr Der Schleswig-Holsteinische Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass sind die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes - mit einer bundesweiten Corona-Notbremse.

Zunächst wird es einen Bericht der Landesregierung zu den vom Bund geplanten Änderungen und Auswirkungen auf das nördlichste Bundesland geben. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Sondersitzung ab 15 Uhr im Video-Livestream. Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) hält ein bundesweit geltendes Infektionsschutzgesetz und bundeseinheitliche Regelungen zwar für richtig. "Bei den Ausgangssperren haben wir jedoch Zweifel, was die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen unserer Grundrechte und was die Wirksamkeit in der Pandemie angeht", sagte Stegner im Vorfeld der Sitzung, die von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW beantragt worden war. Die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP lehnt pauschale Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 weiter ab. Die Notbremse könnte in wenigen Tagen in Kraft treten.

FDP und CDU fordern Änderungen

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt betonte, Schleswig-Holstein habe effektive Regeln, die bereits konsequent angewendet würden. "Der Bund sollte von der pauschalen Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100 abrücken", forderte Vogt. Und auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch betonte: "Ich würde es sehr begrüßen, wenn in den laufenden parlamentarischen Beratungen noch Änderungen vorgenommen werden." Ausgangssperren und eine Schließung des Einzelhandels ab einer Inzidenz von 100 halte er für fraglich, so Koch. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte vergangene Woche erklärt, dass eine solche Maßnahme "nur eine individuelle Ultima Ratio nach Abwägung der regionalen Gegebenheiten" sein dürfe.

Grüne: Brauchen Signal in Bevölkerung

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Eka von Kalben, mahnte an, es müsse schnell ein klares Signal in die Bevölkerung geben, dass die Politik in der Lage sei, Maßnahmen gegen die Pandemie zu beschließen. Von Kalben betonte: "Uns ist es wichtig, dass die Wirtschaft durch verpflichtende Testungen und wirklich eingeschränkte Anwesenheit am Arbeitsplatz mehr in die Pflicht genommen wird. Noch immer sind sehr viel mehr Menschen unterwegs als vor einem Jahr im ersten Lockdown."

