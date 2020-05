Stand: 06.05.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schulstart nach Corona: Erste Grundschüler dürfen zurück

Ab heute dürfen Grundschüler der vierten Klasse und Gymnasiasten der sechsten Klasse wieder zur Schule gehen. Bei Berufsschülern entscheidet die jeweilige Schule über die Unterrichtsform - er darf auch im Schulgebäude stattfinden. Sieben Wochen mussten die nun beginnenden Schüler wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben. Die Schulen spielten in der Zwischenzeit viele unterschiedliche Szenarien für eine Öffnung durch. Wie eine Schule in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), die heute auch wieder ihre Pforten für die Viertklässler öffnet.

Viertklässer starten wieder mit Schulbesuch Schleswig-Holstein Magazin - 05.05.2020 19:30 Uhr Nach mehr als sieben Wochen geht es für die Schüler der vierten Klassen wieder los. Die Lehrer der Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt mussten etliche Dinge bedenken und vorbereiten.







Eigene Pausenzeiten, Mindestabstand und viel Desinfektionsmittel

Mit Normalität wird der Alltag an der Grundschule Storchennest vorerst nicht viel zu tun haben. Stattdessen markieren Klebestreifen die Wege für die Schüler. Die zwei vierten Klassen mit je 27 Kindern werden in kleinere Gruppen unterteilt. Es soll zwei unterschiedliche Eingänge geben. Erste Aufgabe im Gebäude: Hände desinfizieren - ein Kind nach dem anderen. Für jede Gruppe wird es eigene Pausenzeiten geben, ab heute ist außerdem Frontalunterricht angesagt - damit der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann. Für die Rektorin der Schule keine leichte Entscheidung. "Es blutet mir das Herz, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dass die Kinder wiederkommen und dann machen wir das halt so", sagt Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer.

Kein Konzept auf Dauer

Pro Gruppe sind eigene Toiletten-Kabinen vorgesehen - alles, damit eine mögliche Corona-Infektion zwischen den Gruppen verhindert werden kann. Für die vierten Klassen könnten all diese Maßnahmen erstmal funktionieren, auf Dauer könnte es aber schwierig werden, sagt Frahm-Fischer. Die Rektorin befürchtet eine Überlastung der Lehrkräfte. Denn nur zwei Drittel des Kollegiums sind tatsächlich in der Schule, der Rest gilt als Risikogruppe und ist zu Hause. Wenn die ersten, zweiten und dritten Klassen wieder zur Schule kommen dürfen, sind außerdem nicht ausreichend Lehrkräfte vor Ort - und es gibt auch zu wenig Räume, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Der Start für die Grundschüler vor dem Übergang zur weitergehenden Schule und die Gymnasiasten aus der sechsten Klasse ist die zweite von insgesamt vier Phasen des Schulöffnungsplans von Bildungsministerin Karin Prien. Zuvor waren nur die Abschlussjahrgänge in Gymnasien und Gemeinschaftsschulen unterrichtet oder geprüft worden.

