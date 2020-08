Sendedatum: 06.08.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schulstart in SH: Ministerin Prien live bei NDR 1 Welle Nord

Die Schulen in Schleswig-Holstein sind derzeit in den letzten Vorbereitungen für das neue Schuljahr. Mit dem Start am Montag gibt es wieder regulären Unterricht - aber unter Corona-Bedingungen. An den Grundschulen soll im Klassenverband unterrichtet werden, an den weiterführenden Schulen ist so viel Unterricht wie möglich in kleinen Gruppen vorgesehen. Am Donnerstag (6.8.) ist Bildungsministerin Karin Prien (CDU) von 8 bis 9 Uhr live zu Gast im Studio von NDR 1 Welle Nord - und beantwortet Fragen. Moderiert wird die Sendung von unseren Morgenmoderatoren Horst und Mandy.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Sie können ihre Frage stellen - schicken Sie eine Mail an studio@wellenord.de oder nutzen Sie das unten angehängte Formular. Wir gehen davon aus, dass bei uns sehr viele Zuschriften an Karin Prien eingehen und wir deshalb nicht jede Frage stellen und beantworten lassen können. Gibt es ähnliche Themen oder Zuschriften, werden wir sie zu einer Frage zusammenfassen.

