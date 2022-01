Schulstart am Montag in Präsenz: Mehr Tests und Kohorten Stand: 06.01.2022 11:14 Uhr Am Montag sollen Tausende Schüler im Land wieder zurück in die Klassenzimmer. Trotz steigender Inzidenzen - aber mit verschärften Schutzmaßnahmen: drei Tests pro Woche, Maskenpflicht für alle und an Grundschulen und Förderzentren gilt wieder das Kohortenprinzip.

Nach Abstimmungen mit Experten und der Kultusministerkonferenz verkündete Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute Vormittag: Die Schüler in Schleswig-Holstein beginnen das Schuljahr 2022 im Präsenzunterricht. Ihren Standpunkt dazu hatte Prien In den vergangenen Tagen bereits deutlich gemacht.

"Normalität und Kontituität"

Priens Auffassung nach spricht für den Unterricht im Klassenzimmer, dass die Impfquote unter den Lehrkräften hoch ist und auch immer mehr Schüler sich impfen lassen. Außerdem verlaufe eine mögliche Erkrankung bei Kindern mit Omikron häufiger milder oder gar asymptomatisch, als vorherige Varianten des Virus. "Die Schülerinnen und Schüler brauchen so viel wie möglich Kontinuität und Normalität. Das haben uns die Experten, aber auch die Landesschülervertreter, die Landeselternvertretung und die Verbände und Gewerkschaften, mit denen wir gestern die Lage erörtert haben, grundsätzlich so bestätigt", meinte Prien. In den ersten beiden Schulwochen kommen jedoch einige Neuerungen auf die Schulen zu.

Mehr Tests in den ersten Schulwochen

Nach wie vor gelten strenge Auflagen für den Schulbesuch. So müssen Lehrkräfte und Schüler seit Ende November dauerhaft eine medizinische Maske auf dem gesamten Schulgelände tragen, Ausnahmen sind der Pausenhof oder der Schulsport. Bildungsministerin Prien kündigte außerdem an die Testfrequenz an Schulen erhöhen zu wollen. In den ersten vierzehn Tagen (bis zum 23. Januar) sollen sich alle Schüler - auch wenn sie bereits genesen, geimpft und geboostert sind - drei Mal pro Woche einem Selbsttest unterziehen. Bislang war dies nur für die ungeimpfte Personen verpflichtend. Prien kündigte hierfür eine neue Verordnung an und appellierte an alle, sich bereits jetzt freiwillig an den Testungen zu beteiligen.

Rückkehr zum Kohorten-Prinzip

Ab dem 10. Januar sollen die Grundschulen und Förderzentren im Land das sogenannte Kohorten-Prinzip wieder einführen. "Kohorten sind möglichst klein zu halten. Dennoch kann die Kohorte aufgrund von klassenübergreifendem Unterricht oder zur Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten nach sorgfältiger Abwägung mehrere Lerngruppen umfassen", sagte die Ministerin.

Singen und Wettkämpfe sind tabu

Spezielle Einschränkungen kommen auf den Sport- und Musikunterricht zu. Hier sollen besonders infektionsanfällige Aktivitäten vermieden werden. Insbesondere das Singen oder Spielen von Blasinstrumenten fällt demnach weg. Im Fach Sport muss auf Wettkämpfe verzichtet werden. Die Bildungsministerin kündigte an, die Fachanforderungen hier vorübergehend auszusetzen.

Distanzunterricht bleibt möglich

"Für den Fall, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen aufgrund einzelner Quarantäneanordnungen der Gesundheitsämter zu Störungen des schulorganisatorischen Ablaufs kommt, können Schulen ein Übergang zum Distanzunterricht für betroffene Lerngruppen, Jahrgänge oder Schulen insgesamt regeln", teilte Prien mit. Hierfür gebe es einen entsprechenden Kriterienkatalog, der in Absprache mit der Schulaufsicht zur Anwendung kommen könne.

Sind Schulschließungen wirklich vom Tisch?

Die CDU-Ministerin kann nicht garantieren, dass es nicht doch noch irgendwann zu Schulschließungen kommen wird: "Ich habe in der Pandemie so viel Demut gelernt, dass sich solche Fragen ‘Schließen Sie irgendwas auf ewig aus‘ nie mehr beantworten würde." Das werde einer solchen Situation nicht gerecht. Aber, so Prien: "Sie können mir glauben, ich werde alles tun, dafür laufe ich inzwischen durch die ganze Republik, dass wir die Schulen offen halten werden - und keine flächendeckenden Schulschließungen bekommen." So viel könne sie zusagen. Die Ministerin verwies in dem Zusammenhang auf den Umgang mit der Pandemie an Dänemarks Schulen - dort würden heute die Schulen geöffnet bei einer Inzidenz von 2.200 – "und sie machen das übrigens ohne Maske". Präsenz habe eine hohe Priorität, aber man verstärke auch die Schutzmaßnahmen, um einen verantwortlichen Weg zu gehen.

