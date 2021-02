Schul- und Kita-Öffnungen im Lockdown: Wo Ausnahmen gelten Stand: 15.02.2021 19:13 Uhr Schleswig-Holsteins Landesregierung hat bekanntgegeben, für welche Städte und Kreise die Schul- und Kita-Öffnungen ab dem 22. Februar im geplanten Umfang nicht gelten.

Wie geht es weiter mit den Kitas und Schulen im Land? Klar ist seit vergangener Woche: Vom 22. Februar an können Grundschüler wieder in den Präsenzunterricht und Kleinkinder in die Kita. Im Ministeriumssprech heißt das: Wechsel "in die grüne Stufe III-I 'Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen'". Betretungsverbote von Kindertageseinrichtungen werden angesichts sinkender Corona-Inzidenzzahlen aufgehoben. In Grundschulen werden die Finger wieder von Angesicht zu Angesicht gehoben. Allerdings war auch klar: Das wird nicht für die Städte und Kreise gelten, in denen der Inzidenzwert zu hoch ist.

Zwei Städte und zwei Kreise betroffen

Am Abend haben Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) bekannt gegeben, dass in Flensburgs Grundschulen und Kitas vorerst ausschließlich eine Notbetreuung stattfinden wird. In Lübeck und in den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg wird der Präsenzunterricht erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, auch die Kitas öffnen später. Wann genau, ist noch offen. Die Entscheidungen seien in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern vor Ort gefallen, teilten Gesundheits- und Bildungsministerium mit.

