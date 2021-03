Schüler in Schleswig-Holstein bekommen Corona-Selbsttests Stand: 16.03.2021 19:38 Uhr Schleswig-Holsteins Schüler sollen sich in den Schulen bis zu den Osterferien wöchentlich selbst auf eine Covid-19-Infektion testen können. Die erste Lieferung an Tests ist für diese Woche angekündigt.

Am Donnerstag (18.3.) soll die erste Ladung von 230.000 Selbsttests der Firma Roche an die Schulämter ausgeliefert werden, kündigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag an. Die ersten Antigen-Selbsttests sind für Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen eingeplant, damit diese sich vor den kommenden Prüfungen testen können. Das Ministerium rät dazu, sich am Vorabend der Prüfungen zu testen. Die Aussagekraft über die Ansteckungsgefahr erstrecke sich auf den folgenden Vormittag.

Unterricht in der Schule soll sicherer werden

Mit den Corona-Selbsttests will die Landesregierung den Unterricht an den Schulen sicherer gestalten. Laut Gesundheitsministerium wurden die Schulen am Montag über die Testkampagne informiert. Prien betonte, nach der ersten Lieferung am Donnerstag würden weitere 380.000 Tests an die Schulen kommen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche ein Testangebot erhielten. Zusätzlich zu den Selbsttests in der Schule können sich Lehrerinnen und Lehrer sowie andere an Schulen tätige Personen weiter in Apotheken, bei Hausärzten oder den Testzentren des Roten Kreuzes testen lassen.

Aufsicht vor allem durch Freiwillige geplant

Die Aufsicht des Testangebots in Schulen sollen vor allem Freiwillige übernehmen. Dies könnten sowohl Eltern, Lehrkräfte oder auch weiteres schulisches Personal sein. Derzeit wird ein umfassendes Informationspaket für Schülerinnen, Schüler, Eltern und Schulen zusammengestellt, das diesen ebenfalls am Donnerstag vorliegen soll.

