Schluss mit Fußball im Amateurbereich für dieses Jahr Stand: 06.11.2020 07:52 Uhr Die Corona-Pandemie hat weitere Auswirkungen auf den Breitensport: Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) teilte am Abend mit, dass es bis Ende des Jahres keine Spiele mehr geben wird - von der Kreisklasse bis zur Oberliga.

Damit möchte der Verband seinen Vereinen nach eigenen Angaben Planungssicherheit für den Rest des Jahres geben. Selbst wenn der sogenannte Lockdown Light im Dezember aufgehoben werden würde, soll es in diesem Jahr keine Fußballspiele im Amateurbereich geben. "Sofern die Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs Anfang Dezember wieder möglich wäre, würden wir unseren Vereinen erneut eine Vorbereitungszeit von zwei Wochen zusprechen", sagte SHFV-Präsident Uwe Döring. "Somit könnte vor Weihnachten nur noch ein Spieltag am 19./20. Dezember ausgetragen werden, sofern das Wetter mitspielt. Für das Präsidium waren diese zeitlichen Zusammenhänge ausschlaggebend dafür, dass eine vorzeitige Pause des Spielbetriebs beschlossen wurde."

Auch keine Hallenturniere in diesem Winter

Neben der vorläufigen Spielpause einigte sich das SHFV-Präsidium zudem darauf, von Vereinen organisierte Hallenturniere in diesem Winter grundsätzlich nicht zu genehmigen. "Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen halten wir die Ausrichtung von Hallenturnieren für ein zu großes Risiko, da die Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen wesentlich größer ist als an der frischen Luft", sagte die Vizepräsidentin Spielbetrieb im SHFV, Sabine Mammitzsch.

