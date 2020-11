Schleswig-Holstein verbietet Kreuzfahrten ab Kiel Stand: 04.11.2020 15:15 Uhr Insgesamt acht Mini-Kreuzfahrten mit Schiffen von TUI Cruises sollten im November von Kiel aus starten. Das hat die Landesregierung nun untersagt.

Seit Montag sind touristische Übernachtungen in Schleswig-Holstein verboten, die Gastronomie im Land geschlossen - Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Kreuzfahrtschiffe sollten bislang weiterhin von Kiel aus starten. Dem hat die Landesregierung nun einen Riegel vorgeschoben. Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) erklärte, dass das nicht mit Landesverordnung zur Eindämmung der Pandemie einher gehe. "Das ist, nach dem was wir wollen, nämlich Pandemiebekämpfung, auch in den nächsten Wochen aus meiner Sicht nicht angemessen und deshalb stehe ich total dahinter, dass die Gesundheitsbehörden sagen: 'Nein, das geht so nicht!'", sagte Buchholz.

AUDIO: Buchholz: Keine Kreuzfahrten ab Kiel (1 Min)

Kreuzfahrtunternehmen bedauert Verbot

TUI Cruises muss nun insgesamt acht Mini-Kreuzfahrten von Kiel absagen. Ziele waren das finnische Turku und Göteborg in Schweden. Schon am Donnerstagmorgen hätten die ersten Schiff starten sollen. Laut Buchholz seien der Kieler Hafen und das Tourismusunternehmen informiert. TUI Cruises sagte NDR Schleswig-Holstein, man bedauere das Verbot sehr, insbesondere da es sich um internationale Kreuzfahrten und nicht um Inlandsreisen handele.

