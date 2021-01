SHFV: Saison könnte bis Mitte Juni verlängert werden Stand: 23.01.2021 16:53 Uhr Von den Corona-Einschränkungen sind auch die Amateurfußballer in SH betroffen. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat am Sonnabend mitgeteilt, wie es weitergehen soll, wenn das Kicken wieder erlaubt wird.

Das große Ziel des Verbandes ist es, die laufende Saison zu einem sportlichen Abschluss zu bringen. Ein Abbruch soll unter allen Umständen vermieden werden. Das sagte der Geschäftsführer des SHFV Tim Cassel NDR Schleswig-Holstein. Sobald die Politik ihr Okay gibt, soll allen Mannschaften im Erwachsenen- und Jugendbereich eine vierwöchige Trainings- und Vorbereitungszeit eingeräumt werden. Erst dann sollen die Punktspiele fortgesetzt werden.

Saisonverlängerung bis 13. Juni ist möglich

Die Saison könnte laut Cassel bis zum 13. Juni verlängert werden, das ist das Wochenende vor dem Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein. Sollte diese Zeit nicht reichen, um alle Spiele nachzuholen, könnten Abschlusstabellen auch über eine Quotientenregel zustande kommen. Pokalwettbewerbe könnten auch in Turnierform mit einem abschließenden Final Four zu Ende gespielt werden. Auf jeden Fall soll ein Saisonabbruch vermieden werden.

Notfallplan mit Freundschaftsspielen

"Im Herrenbereich ist ganz klar das Statement, dass die Saison so gespielt wird, wie geplant. Das heißt, Hin- und Rückspiele und wenn wir erst in der Rückrunde einsteigen können, dann machen wir das", sagt Sabine Mammitsch, Vizepräsidenten Spielbetrieb beim SHFV. Bei den Frauen und Juniorinnen sind die Staffeln sehr klein. Die könnten selbst nach Ostern noch anfangen, eine Hin- und Rückrunde zu spielen, so Mammitsch.

Zur Not würde es noch Freundschaftsspiele geben, so Cassel. Gerade im Jugendbereich wäre es schließlich wichtig, dass die Kinder überhaupt wieder irgendwie spielen könnten.

