SH will AstraZeneca-Impfstoff auch über 65-Jährigen impfen Stand: 04.03.2021 18:40 Uhr Schleswig-Holstein will den AstraZeneca-Impfstoff auch über 65-Jährigen impfen. Außerdem öffnet das nördlichste Bundesland die Impf-Terminvergabe für die Prioritätengruppe 2 - los geht es am 9. März.

Schleswig-Holstein will der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) folgen und den AstraZeneca-Impfstoff auch über 65-Jährigen impfen. Ob das bereits in der kommenden Woche mit der Öffnung der Terminvergabe für die Prioriätengruppe 2 passieren wird, steht noch nicht fest. Sicher ist bislang, dass sich ab Dienstag, 9. März, 17 Uhr, Angehörige der Prioritätengruppe 2 unter 65 Jahren online unter www.impfen-sh.de für einen Impftermin anmelden können. Dazu zählen zum Beispiel Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch kranke oder geistig behinderte Menschen. Für März und April stehen laut Garg insgesamt rund 300.000 Impfdosen zur Verfügung, wenn die Lieferzusagen eingehalten werden.

Impfstoff wird nicht sofort für ganze Gruppe reichen

Die Öffnung der zweiten Prioritätengruppe werde der Impfkampagne im nördlichsten Bundesland "einen Schub geben", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP): "Jede einzelne geimpfte Person trägt dazu bei, die Auswirkungen des Virus insgesamt einzudämmen." Garg bat aber auch darum, weiter Geduld zu haben. Nicht für alle Impfberechtigten der Gruppe 2 werde sofort ein Impfstoff zur Verfügung stehen. Hintergrund für die Öffnung der Terminvergabe für eine neue Prioritätengruppe - neben der Prioritätengruppe 1 - ist, dass es in dieser Woche erstmals keine vollständige Auslastung in einigen Impfzentren im Land gab.

Stiko beruft sich auf Analyse neuer Studiendaten

Die Einzelheiten zu der Öffnung stellte Garg am Donnerstag vor - kurz darauf gab die Stiko bekannt, den AstraZeneca-Impfstoff auch für über 65-Jährige zu empfehlen. Das war bis dato nicht der Fall. Die Entscheidung beruhe "auf einer intensiven Analyse und Bewertung von neuen Studiendaten, die erst innerhalb der vergangenen Tage als Vorab-Publikationen verfügbar wurden", hieß es in einer Mitteilung der Stiko.

Garg hatte während seiner Pressekonferenz aber bereits gesagt, sich strikt an Stiko-Empfehlungen halten zu wollen. Die Bundesimpfverordnung basiert auf der Empfehlung der Ständigen Impfkommission.

Termin für 65- bis 79-Jährige steht noch nicht fest

Diese Änderung müsse nun eingearbeitet werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Anschließend könnten sich auch Personen der Prioritätengruppe 2, die 65 bis 79 Jahre alt sind, online anmelden, sagte ein Ministeriumssprecher. Sobald feststeht, wann sich auch diese Personengruppe für einen Termin anmelden kann, will das Gesundheitsministerium dies bekanntgeben.

Vordrucke für Nachweise können ausgedruckt werden

Wer zu der Prioritätengruppe 1 oder 2 gehört, muss dies nachweisen können. Entsprechende Vordrucke können auf der Homepage des Landes heruntergeladen und ausgedruckt werden. Sie müssen zum Beispiel vom Hausarzt oder dem Arbeitgeber unterschrieben werden.

Online-Buchung für Menschen über 80 bald wieder möglich

Garg kündigte am Donnerstag auch eine Änderunge für die über 80-Jährigen an, die auf der Prioritätenliste ganz oben stehen: Aktuell können sie nur telefonisch einen Impftermin vereinbaren - nach Aufforderung. Dafür verschickt das Gesundheitsministerium nach und nach bis Mitte März Einladungsbriefe mit persönlicher PIN. Im Laufe der kommenden Woche werde es wieder zusätzlich die Möglichkeit geben, die Termine online zu vereinbaren, kündigte das Ministerium an. Der genaue Starttermin werde noch bekannt gegeben. Auch online seien Termine exklusiv für die Gruppe der über 80-Jährigen reserviert, sagte ein Ministeriumssprecher.

