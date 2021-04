SH könnte Covid-Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen Stand: 29.04.2021 21:00 Uhr Mediziner warnen seit Monaten vor einer Überlastung der Intensivstationen durch Covid-19-Erkrankte. In Schleswig-Holstein hingegen ist die Lage nach wie vor wenig dramatisch.

"Wir sind in der dritten Welle weitgehend verschont geblieben", sagt der Chef der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Raimund. Deswegen gibt es aus den Kliniken im Land nun erneut das Angebot, Intensivpatienten aus anderen Bundesländern aufzunehmen, die am Limit sind. Während in anderen Bundesländern die Zahl der belegten Intensivbetten weiter steigt, sind in Schleswig-Holstein seit ungefähr sechs Wochen immer rund 50 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern sind es rund 460, obwohl das Nachbarbundesland gut eine Million Einwohner weniger hat.

Verlegungen deutschlandweit möglich

Unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern könnte man jederzeit Intensivpatienten übernehmen, sagt Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Um sich gegenseitig schnell entlasten zu können, fanden sich die Kliniken in Schleswig-Holstein in sogenannten Clustern zusammen, tauschen sich wöchentlich aus. Bundesweit gilt das sogenannte "Kleeblattprinzip" - danach wird immer das benachbarte Kleeblatt angefragt. Verlegungen von Ost nach Nord sind demnach wahrscheinlicher als von Süd nach Nord. Aber auch von weiter weg, etwa aus Bayern oder sogar aus dem Ausland könnte Schleswig-Holstein Intensivpatienten aufnehmen, so Garg.

Die folgende Karte zeigt die Auslastung der Intensivstationen in Schleswig-Holstein - zusammengefasst auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Wenn Sie eine Region auswählen (berühren oder anklicken), erfahren Sie, wie hoch die Auslastung dort exakt ist und erhalten die Information, wie viele Corona-Patienten auf Intensivstation behandelt werden und wie viele beatmet werden. Der Stand des Datums in der Tabelle ist zu beachten. Aufgrund von Verzögerungen im Meldeweg können die Angaben der Kliniken bzw. des DIVI-Intensivregisters abweichen.

