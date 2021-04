SH: Ab heute gilt die Testpflicht an allen Schulen Stand: 19.04.2021 05:00 Uhr Wer am Unterricht teilnehmen will, muss sich in Schleswig-Holsteins Schulen von heute an auf Corona testen. Einige Schülergruppen sind davon jedoch ausgenommen.

Schüler und Lehrer müssen künftig zweimal wöchentlich einen Corona-Test machen, wenn sie am Unterricht teilnehmen. Dafür stellt das Land nach eigenen Angaben zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung. In der Regel sollen die Tests in der Schule gemacht werden. Es ist aber möglich, ärztliche Testbescheinigungen oder eine Bescheinigung aus einem Bürgertestzentrum oder einer Apotheke vorzulegen. "Das ist Voraussetzung, um das Schulgebäude betreten zu dürfen", sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Selbstauskunft über Coronatest reicht

Auch Selbsttests zu Hause sind künftig möglich. Dafür sind qualifizierte Selbstauskünfte nötig. "Mit dieser Möglichkeit möchten wir den Eltern entgegenkommen, die zwar grundsätzlich die Testpflicht positiv bewerten, aber Bedenken gegenüber einer Testung in der Schule haben", sagte Prien. Als Nachweis gilt laut Prien eine Selbstauskunft durch den Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schüler. Falsche Auskünfte sollen künftig als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind neben Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch Prüfungskandidaten. "Wir wollen die Schüler, die seit Jahren auf die Abschlussprüfungen hinarbeiten, nicht durch ein unsicheres Schnelltestergebnis verunsichern", sagte Prien dazu.

Präsenzunterricht in vielen Regionen

In den meisten Regionen Schleswig-Holsteins beginnt für die Schüler der Klassen 1 bis 6 ab heute wieder Präsenzunterricht. In elf Kreisen und kreisfreien Städten wird in den übrigen Stufen Wechselunterricht erteilt. Für die Abschlussklassen gibt es weiter überall Präsenzangebote. In den Kreisen Segeberg, Herzogtum Lauenburg und in Neumünster lernen vorerst alle Jahrgänge in Distanz; für die Schulklassen 1 bis 6 ist eine Notbetreuung geplant. Im Kreis Pinneberg gibt es - mit Ausnahme der Insel Helgoland - in den Stufen 1 bis 6 Wechselunterricht, in den übrigen Kommunen findet Distanzlernen statt.

