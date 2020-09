Stand: 28.09.2020 16:26 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rosenmontagsumzug in Marne fällt Corona zum Opfer

Die Marner Karnevalsgesellschaft (MKG) hat alle Prunksitzungen, den Proklamationsball und auch den Rosenmontagsumzug in der Dithmarscher Narren-Hochburg wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Situation wird auch in Marne der Karneval in der Session 2020/2021 nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind", sagte MKG-Präsident Heiko Claußen. Polonaise durch den Saal, Tanzen, Schunkeln - all das sei wegen Corona unmöglich.

"Gesundheit ist am wichtigsten"

Eine Prunksitzung mit Abstandsregeln und Gästen, die in einem dann halbvollen Saal nicht aufstehen dürfen - all das mache keinen Sinn, sagte Claußen. Auch einen ausgelassenen Rosenmontagsumzug mit 20.000 Besuchern könne man unter den derzeitigen Corona-Bedingungen nicht feiern, so der Präsident der Marner Karnevalisten: "Unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Gäste sind am wichtigsten."

Video soll kleiner Ersatz sein

Als Ersatz für den lauten und bunten Karneval soll es ein Karnevals-Video geben. Im Internet zeigen alle Gruppen und Akteure der MKG ihre Auftritte auf der Bühne, aufgenommen ohne Publikum. Die Akteure sollen nach den Hygienemaßnahmen Abstand halten. Mit der Entscheidung folgen die Dithmarscher Jecken und Narren den Vorgaben des Bundes Deutscher Karneval. Auch in den Hochburgen im Rheinland sind bereits viele Veranstaltungen abgesagt worden.

