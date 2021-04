Reitschule in Corona-Pandemie: "Wir gehen auf dem Zahnfleisch" Stand: 24.04.2021 13:33 Uhr Etwa 100.000 Pferde gibt es in Schleswig-Holstein. Einige werden privat gehalten, andere leben in Reitschulen. Wegen der Corona-Pandemie fehlen derzeit die Einnahmen, die Kosten laufen aber weiter.

Almut Willmes von der Reitschule "Equi Fitness" in Großensee (Kreis Stormarn) bringt täglich ihre Pferde nach draußen auf die Weide. Denn die 26 Reitschulpferde brauchen Bewegung und Abwechslung, auch wenn seit der Corona-Pandemie kaum noch Reitschüler kommen und sie damit auch keine Einnahmen mehr hat.

Tiere brauchen Bewegung

"Ponys in Kurzarbeit zu schicken, das funktioniert nicht", sagt Willmes. Ihre Tiere könnten nicht monatelang in der Ecke stehen, sie bräuchten Bewegung, das sei auch im Tierschutzgesetz verankert. Zwei Mal am Tag gibt es Heu, die Boxen müssen täglich ausgemistet werden, Hufschmied und Tierarzt kommen regelmäßig und müssen bezahlt werden. "Da kommt für mich eine 70 oder 80-Stunden-Woche bei raus. Es gibt immer was zu tun. Es ist eine anstrengende Zeit, wir gehen alle auf dem Zahnfleisch", berichtet sie. Seit der Corona-Pandemie arbeitet Almut Willmes sieben Tage die Woche, um ihre Reitschule am Laufen zu halten. Ihre drei Mitarbeiter unterstützen sie bei den Arbeiten - und müssen weiterhin bezahlt werden. "Alles geht weiter, aber die Einnahmen fehlen. Ohne private Unterstützung der Familie würden wir das nicht gewuppt kriegen", sagt Willmes. Weit mehr als 10.000 Euro fehlten ihr, sagt sie.

Schulen geben Pferde ab

So geht es vielen Reitschulen im Land. Laut Pferdesportverband Schleswig-Holstein hat jede dritte Reitschule durch die Corona-Pandemie mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen. Almut Willmes erzählt von Reitschulen, die Pferde abgeben oder schließen müssen.

Aktuell sind Reitstunden draußen erlaubt. Ihre roten Zahlen kann Almut Willmes damit nicht wett machen. Reitstunden, die während des Lockdowns ausfallen mussten, hat sie gutgeschrieben. Für den Abbau dieser Stunden wird sie wohl noch das ganze Jahr brauchen, schätzt sie.

