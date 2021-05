Prio-Gruppe 3 ist dran: 65.000 Corona-Erstimpfungstermine Stand: 03.05.2021 12:02 Uhr Jetzt kann sich auch Prioritätsgruppe 3 impfen lassen. Für die beiden Wochen vom 10. bis 23. Mai stehen in den Impfzentren aktuell etwa 65.000 Erstimpfungstermine zur Verfügung.

Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Ab dem 6. Mai ab 17 Uhr können online Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren von Personen der Prioritätsgruppen 1, 2 und dann auch 3 gebucht werden. Der Schwerpunkt der Impfungen liegt inzwischen in den Arztpraxen. Termine werden in der Regel durch die Praxen vergeben, indem sie Kontakt mit ihren Patienten aufnehmen. Die Praxen erhalten den Angaben zufolge im Zeitraum zwischen den 10. und 23. Mai mindestens 165.565 Impfdosen.

Ein weitaus kleinerer Teil der Erstimpfungen wird in den Impfzentren durchgeführt. Hier kann online über www.impfen-sh.de ein Termin in einem der 28 Impfzentren des Landes gebucht werden.

Weitere Informationen Corona-Impfung in SH: Fragen, Antworten und Zahlen Wer die nächsten Impftermine bekommen soll: Fragen, Antworten und Zahlen zu der Impfkampagne gegen Corona in Schleswig-Holstein. mehr

Nach derzeitigem Stand erhielten in Schleswig-Holstein laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (Stand 30. April) bisher 752.085 Personen mindestens eine Erstimpfung. Das entspricht rund 25,9 Prozent der Bevölkerung. 239.140 davon haben bereits die Zweitimpfung erhalten, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 8,2 Prozent.

Wer kann sich aus der Prioritätsgruppe 3 anmelden?

Personen, die 60 Jahre und älter sind

Außerdem Personen mit folgenden Erkrankungen:



behandlungsfreie in Remission befindliche Krebserkrankungen

Immundefizienz oder HIV-Infektion

Autoimmunerkrankungen

rheumatologische Erkrankungen

Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheit, arterielle Hypertonie

Zerebrovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall und andere chronische neurologische Erkrankungen

Asthma bronchiale

chronisch entzündliche Darmerkrankung

Diabetes mellitus ohne Komplikationen

Adipositas (BMI über 30).

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht.

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht einer Einrichtung leben und zudem über 60 Jahre alt sind oder eine der vorgenannten Erkrankungen haben.

Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanter Position:



in den Verfassungsorganen

in den Regierungen und Verwaltungen bei der Bundeswehr

bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr

beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks

in der Justiz und Rechtspflege

im Ausland bei den deutschen Auslandsvertretungen

für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen tätig sind

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen; die Beurteilung, ob jemand in einer „besonders relevanten Position“ in der entsprechenden Berufsgruppe der kritischen Infrastruktur ist, trifft der Arbeitgeber oder der Selbstständige und bestätigt dies mit Hilfe der Arbeitgeberbescheinigung.

Beschäftigte, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere in Laboren und Personal, das keine Patientinnen oder Patienten betreut

Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind

Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht Grund-, Sonder- oder Förderschulen sind, tätig sind

Sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

Wie kann eine Berechtigung für die Prioritätsgruppe 3 nachgewiesen werden?

Amtliches Dokument für das Alter (z.B. Personalausweis)

Ärztliches Attest um die Impfberechtigung aus medizinischen Gründen nachzuweisen. Dieses Dokument erhalten Sie bei Ihrer behandelnden Ärztin/ihrem behandelnden Arzt

Arbeitgeberbescheinigung / Bescheinigung der Unterbringung: Berechtigungsschein_Berufstätigkeit_Prio3.pdf (schleswig-holstein.de)

Kontaktnachweis für die Kontaktpersonen der Pflegebedürftigen: Nachweis_Kontaktpersonen_Prio3.pdf (schleswig-holstein.de)

Die Dokumente zum Nachweis für die Impfberechtigung gibt es hier

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2021 | 12:00 Uhr