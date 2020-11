Prien: 99,5 Prozent der Schüler halten sich an Maskenpflicht Stand: 15.11.2020 13:07 Uhr Eine Umfrage an den Schulen hat ergeben: 99,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler tragen die Mund-Nase-Bedeckung. Maskengegner sind laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kein Problem.

Fast alle Schülerinnen und Schüler im Land halten sich an die Maskenpflicht. Das hat die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Sonntag mitgeteilt und beruft sich auf eine Umfrage an den Schulen. Demnach tragen 99,5 Prozent der Schüler die Mund-Nase-Bedeckung. "Unsere Maskenpflicht, die seit den Herbstferien auch im Unterricht gilt, erfährt hohe Akzeptanz", sagt Prien in einer Pressemitteilung. Natürlich müsse man bei über 400.000 Menschen, die jeden Tag an Schleswig-Holsteins Schulen sind, davon ausgehen, dass die Regeln nicht immer von allen zu 100 Prozent eingehalten würden. "Bei der Pandemiebekämpfung kommt es aber auf jeden Beitrag an", betonte die Ministerin. "Wir verringern die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung des Virus."

Medizinische Gründe befreien von Maskenpflicht

Weiter habe die Abfrage an den Schulen ergeben, dass landesweit nur etwa 1.400 Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen. Bei drei Viertel von ihnen sind medizinische Umstände verantwortlich, ein Viertel könne keine Gründe glaubhaft machen. "Die sogenannten Maskengegner sind kein verbreitetes Problem", sagte Prien. Am Freitag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig die Maskenpflicht an den Grundschulen für rechtmäßig erklärt. Die Regelung, die seit zwei Wochen gilt und besagt, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 in dem Landkreis auch in der ersten bis vierten Klasse während des Unterrichts ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, sei nicht unverhältnismäßig, hieß es. Zuvor hatte ein sieben Jahre alter Zweitklässler aus dem Kreis Pinneberg beim OVG einen Antrag dagegen eingereicht. "Die Pandemiebekämpfung ist eine gemeinsame Aufgabe der gesamten Gesellschaft", betonte Prien. "Schule und Elternhäuser müssen Hand in Hand arbeiten".

