Stand: 02.05.2020 12:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Pinneberger Gesundheitsamt: Ein Team gegen Corona

von Sabine Alsleben

Ruhig ist es vor dem Kreishaus in Pinneberg. Ein Mann versucht, durch die Eingangstür zu gehen, sie bleibt verschlossen. Ein Mitarbeiter erklärt ihm, dass er sich telefonisch an die Behörde wenden muss. Auch im Gebäude, in dem normalerweise bis zu 100 Besucher täglich unterwegs sind, gibt es nur leere Gänge. "Normal" ist seit Corona auch hier nicht mehr viel - und ruhig ist es nur auf den Fluren. In der dritten Etage ist das Büro von Angelika Roschning. Bei ihr klingelt das Telefon manchmal ununterbrochen. Gleichzeitig gehen viele E-Mails ein. Roschning ist die Leiterin des Gesundheitsamts des Kreises Pinneberg. Seit Wochen türmen sich Aktenberge auf ihrem Schreibtisch: Unterlagen vom Krisenstab, Kriterien zum Umgang mit Kontaktpersonen, diverse Anfragen. Um wenigstens ab und zu aufzustehen, steht das Telefon nicht auf dem Schreibtisch, sondern auf einem Stehpult hinter ihr.

Sensible Entscheidungen müssen getroffen werden

Der Arbeitstag von Angelika Roschning beginnt um acht Uhr morgens. Sie schaut kurz in die Mails und dann geht es in eine Besprechung mit allen Kollegen, die sich mit dem Infektionsschutz befassen. Zurück am Schreibtisch ist eine ihrer Aufgaben, die aktuellen Corona-Nachweise in ein Computerprogramm einzutragen. Nebenbei müssen Entscheidungen getroffen und Mitarbeiter koordiniert werden. "Eigentlich gibt es hier im Gesundheitsamt fünf Mitarbeiter, die im Infektionsschutz eingesetzt sind. Jetzt haben wir auf 27 aufgestockt." Die Entscheidungen, die Angelika Roschning treffen muss, sind oft sensibel und müssen genau abgewägt werden. "Vorhin rief ein Pflegeheim an, das gerne einen Bewohner aus einem anderen Kreis aufnehmen wollte. Dort war aber Corona aufgetreten. Der Bewohner hatte zwar zwei negative Tests - allerdings wurden die in einem zu kurzem Zeitraum gemacht. Das funktioniert so nicht," sagt Roschning. Das ist nur eins von vielen Beispielen.

Kreis Pinneberg durch Hamburg-Nähe stärker betroffen

Die Tage sind lang für die Leiterin des Gesundheitsamts. "Aber ich kann noch", lächelt Roschning. Im Moment sei eine Phase, in der es etwas ruhiger geworden sei. "Und da haben wir alle mal ein bisschen durchgeatmet." Im Kreis Pinneberg gibt es landesweit die meisten Fälle von Corona. Roschning rechnet das der Nähe zu Hamburg zu. "Angefangen hat das mit den Hamburger Frühjahrsferien. Wir hatten so viele Rückkehrer aus den betroffenen Skigebieten, die dann zum Beispiel im Job oder in der S-Bahn auch die Pinneberger angesteckt haben."

Unterstützung von Medizin-Studierenden

Eine der wichtigsten Aufgaben des Gesundheitsamts ist es, sogenannte Infektionsketten zu durchbrechen. Dazu müssen möglichst alle Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig gemacht und informiert werden. Unterstützung gibt es von Ärzten, die vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vermittelt wurden. Sie sitzen zwei Etagen unter dem Büro der Leiterin Roschning - dort, wo eigentlich die Schuluntersuchungen für angehende Erstklässler durchgeführt werden.

Eine von ihnen ist Antonia Kähler, Medizinstudentin, kurz vor dem Abschluss des Studiums. "Ich habe mich auf einer Internetseite gemeldet, dass ich auch im öffentlichen Gesundheitsdienst helfen würde", erzählt die 24-Jährige. "Zwei Tage nach meinem Vorstellungsgespräch habe ich hier angefangen." Antonia Kähler stammt aus Klein-Nordende, wohnt jetzt aber in Hamburg. An jedem Morgen nimmt auch sie an der Besprechung des Teams für Infektionsschutz teil. Danach begibt sie sich an die "Detektiv-Arbeit".

Infektion löst Familienstreit aus

Die Medizinstudentin informiert getestete Personen über das Ergebnis und versucht dann, alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Zu Beginn der Corona-Pandemie war das aufwendiger. "Jetzt sind tatsächlich viele Leute zu Hause und haben keine großen sozialen Kontakte. Aber oft rufen die Patienten dann einen Tag später erneut an, weil ihnen noch Leute eingefallen sind, die sie getroffen hatten", erzählt sie. Viele von denen, die die Medizinstudentin anruft, hätten schon eine Ahnung vom Ergebnis, aber manchmal käme es auch vor, dass jemand weint. Oder es gibt Streit: "Das war eine Familie, die haben unter sich den Schuldigen gesucht und sich dabei total zerstritten. Da musste ich wirklich mit jedem Familienmitglied einzeln sprechen, das ist sonst nicht üblich."

Aber generell sei der Umgangston gut, erzählt sie und nimmt ihre geblümte Stoffmaske in die Hand. Genäht hat die ihre Mutter. "Hier auf unserem Flur müssen wir die jetzt auch immer tragen, weil wir hier viel miteinander kommunizieren müssen. Hier gibt es auch viele fachfremde Mitarbeiter, und es kommt deswegen öfter zu Rückfragen. Da ist so eine Maske einfach sicherer."

Gesundheitsämter: Die Manager der Pandemie Schleswig-Holstein Magazin - 29.04.2020 19:30 Uhr Die 15 Gesundheitsämter in SH sind die zentralen Manager in der Corona-Krise. Täglich ermitteln sie Kontakte und machen Abstriche. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Beschreibung None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.100

Plötzlich neue Aufgaben für die Verwaltung

Sicher ist man auch ein paar Büros weiter bei Birgit Möller. Denn mit großer Sicherheit weiß sie genau, welche Regeln aktuell gelten. Birgit Möller arbeitet seit 1981 beim Kreis Pinneberg im Gesundheitsamt. Normalerweise arbeitet sie der Fachdienstleitung zu, kümmert sich um den Stellenplan, den Haushalt und bearbeitet unter anderem Zuwendungsangelegenheiten für Suchtberatungsstellen. "Aber dann kam Corona", schmunzelt die Verwaltungsbeamtin. "Meine alten Fälle liegen in drei Schränken, die hab ich zu- und einen vierten aufgemacht." Zwölf-Stunden-Tage sind bei Birgit Möller keine Seltenheit. 120 Überstunden hat sie in den vergangenen Wochen angesammelt. Sie kümmert sich darum, dass die Allgemeinverfügungen auf Kreisebene formuliert und ins Internet gestellt werden.

"Haltet mal den Ball flach"

Zusätzlich beantwortet sie unzählige Fragen aus der Bevölkerung: "Bei mir rufen alle an, die Fragen zu der Landesverordnung und den Allgemeinverfügungen haben. Wann darf ich mein Schiff aus Dänemark holen? Was ist mit den Campingplätzen? Wieso darf ich als Physiotherapeut nicht alle Anwendungen machen? So geht das den ganzen Tag." Meist kennt Birgit Möller die aktuellen Anordnungen auswendig und kann kompetent Antwort geben - stets freundlich, wie die Kollegen bescheinigen. Aber sie gibt auch zu: "Manchmal denke ich auch: Haltet doch mal den Ball etwas flach. Jeder muss irgendwie Einschnitte hinnehmen. Und ein Angelteich ist dann auch nicht das Wichtigste." Gleichwohl behält sie im Hinterkopf, dass es für die Leute die Existenz-Grundlage ist, ob ein Angelteich, eine Reitschule oder eine Musikschule geöffnet hat. Das sei für die Leute das Einkommen.

So kommt es, dass Birgit Möller, Antonia Kähler, Angelika Roschning und die etwa 65 weiteren Mitarbeiter im Gesundheitsamt auch weiter unermüdlich dafür sorgen, die Corona-Infektionsketten zu durchbrechen und gleichzeitig Ansprechpartner für die Pinneberger zu bleiben.

Übrigens: Am kommenden Montag öffnet die Kreisverwaltung wieder die Türen für die Bevölkerung - aber nur für bestimmte Bereiche und nur mit vorher vereinbartem Termin.

Weitere Informationen 03:11 Schleswig-Holstein Magazin Gesundheitsämter: Die Manager der Pandemie Schleswig-Holstein Magazin Die 15 Gesundheitsämter in SH sind die zentralen Manager in der Corona-Krise. Täglich ermitteln sie Kontakte und machen Abstriche. Video (03:11 min) Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 02.05.2020 | 12:00 Uhr