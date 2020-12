Personalmangel wegen Corona: Seniorenheim startet Hilferuf Stand: 28.12.2020 11:56 Uhr Von der Corona-Pandemie sind aktuell vor allem Pflegeheime für Senioren betroffen. Bei einem Heim in Tellingstedt im Kreis Dithmarschen ist die Lage so schwierig, dass das Haus um Hilfe bat.

Je älter der Corona-Patient, desto höher die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs - bis hin zum Tod. Bewohner von Pflegeheime müssen deshalb geschützt werden. Oft sind dort aber nicht nur die Bewohner betroffen, sondern auch das Pflegepersonal. In einem Heim in Tellingstedt im Kreis Dithmarschen waren 19 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden - mit der Folge, dass das gesamte Personal nun unter Quarantäne steht.

Personal pendelt zwischen Wohnung und Arbeitsstelle

Nach Angaben der Einrichtungsleitung sind die positiv getesteten Personen zu Hause - die negativ getesteten sind in sogenannten quarantäne-ersetzenden Maßnahmen. Das heißt, sie dürfen nur zwischen der eigenen Wohnung und der Arbeitsstelle pendeln. Im Haus würden Zwölf-Stunden-Schichten geschoben, die Situation sei sehr belastend, sagte Einrichtungsleiterin Daniela Kühl. Die Lage ist dort so schwierig, dass das Haus in den Sozialen Medien um Hilfe bat.

DRK unterstützt mit geschultem Personal

Der Aufruf des Heims wurde mehrere Hundert Mal geteilt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bat schnell Hilfe an. Deren geschultes Personal wird nun zwei Mal täglich getestet und hat keinen Kontakt zu positiv getesteten Bewohnern. Es habe auch Angebote von Hotelfachleuten gegeben, die im Hauswirtschaftsbereich aushelfen wollten, so Kühl. Das habe man aber ablehnen müssen, weil dafür genug eigenes Personal zur Verfügung stehe.

