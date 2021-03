Ostern und Corona: Was Schleswig-Holsteiner wissen müssen Stand: 23.03.2021 21:52 Uhr Die lang ersehnten Lockerungen zu Ostern kommen vorerst nicht - im Gegenteil: Es wird noch ruhiger in Schleswig-Holstein.

Beim Bund-Länder-Treffen am Montag ist beschlossen worden, dass der Lockdown bis 18. April verlängert wird. In manchen Regionen sind die die Maßnahmen wegen der Infektionslage wieder verschärft worden, Öffnungsschritte zurückgenommen. Was der neue Beschluss vorsieht und was das für Schleswig-Holstein zu Ostern konkret bedeutet, lesen Sie hier. Vieles ist noch nicht klar geregelt. Das Bundesinnenministerium muss nun Details ausarbeiten. Welche Regeln am Ende verbindlich umgesetzt werden, wird dann in den kommenden Tagen mit der aktualisierten Landesverordnung festgesetzt.