Ostern: Corona und Wetter bremsen befürchtete Reisewelle Stand: 05.04.2021 14:59 Uhr Strenge Auflagen wegen der Corona-Pandemie und nur zeitweise frühlingshaftes Wetter zeigen Wirkung: Promenaden und Strände an Nord- und Ostsee sind zu Ostern weniger bevölkert als befürchtet.

Regen, Sturm und wenig Sonne - das kühle Osterwetter habe für eine viel ruhigere Einsatzlage gesorgt, als vorher noch befürchtet, heißt es von der Landespolizei. Sie war über die Osterfeiertage mit einer erhöhten Präsenz im Einsatz. Die Menschen in Schleswig-Holstein seien mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung unterwegs gewesen und hätten sich ganz überwiegend an die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Kontaktbeschränkungen gehalten, teilte die Landespolizei in ihrer Osterbilanz mit. Auch die vielen kleinen Osterfeuer im Land liefen ohne besondere Vorkomnisse ab. Es habe am Wochenende nur vereinzelt Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gegeben. In Neumünster zum Beispiel mussten die Beamten in der Nacht auf Ostersonnabend eine private Haus-Party auflösen.

AUDIO: Osterwochenende: Corona-Auflagen werden weitgehend befolgt (1 Min) Osterwochenende: Corona-Auflagen werden weitgehend befolgt (1 Min)

Kein Ansturm von Tagestouristen

Auch die Touristenorte an Nord- und Ostsee haben ein ruhiges Osterwochenende erlebt. Der befürchtete Ansturm von Tagestouristen in Schleswig-Holstein blieb aus. Die Polizei berichtete durchweg von einer entspannten Verkehrslage. Nur vereinzelt waren Tagestouristen aus anderen Bundesländern in Schleswig-Holstein unterwegs. Auch sie haben sich, laut Polizei, weitgehend an Hygiene-und Abstandsregeln gehalten. Die Beamten hätten nur in wenigen Fällen Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen festgestellt und einige Anzeigen gegen Wildcamper geschrieben.

