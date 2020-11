OVG Schleswig: Maskenpflicht an Grundschulen ist rechtmäßig Stand: 13.11.2020 20:34 Uhr Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat die Maskenpflicht an den Grundschulen für rechtmäßig erklärt. Die Regelung sei nicht unverhältnismäßig, hieß es.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) reagierte erfreut auf die Entscheidung der Richter am Oberverwaltungsgericht. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dieses Urteil sei eine wichtige Voraussetzung, um den Schulbetrieb in der Pandemie fortsetzen zu können. Außerdem halte sie es für wichtig, dass Eltern ihre Kinder beim Umgang mit der Maske unterstützen.

7-Jähriger aus Pinneberg wollte Maskenpflicht kippen

Ein 7-jähriger Zweitklässler aus dem Kreis Pinneberg hatte den Antrag gegen die Maskenpflicht an Grundschulen beim OVG in Schleswig eingereicht. Die Richter wiesen diesen mit der Begründung ab, dass die Maskenpflicht erforderlich sei, um einem weiteren raschen Anstieg der Infektionszahlen entgegenzuwirken.

In Schleswig-Holstein gilt eine Maskenpflicht im Unterricht an Grundschulen, wenn in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt der Inzidenzwert über 50 liegt (50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen). An allen weiterführenden Schulen gilt die Maskenpflicht grundsätzlich im Unterricht.

