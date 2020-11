Neues Infektionsschutzgesetz: SH will sich enthalten Stand: 18.11.2020 15:27 Uhr Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll heute im Schnellverfahren durch Bundestag und Bundesrat gehen. Jetzt ist klar: Schleswig-Holstein wird sich bei der Abstimmung enthalten.

Die FDP kritisiert die geplante Gesetzesänderung. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Oliver Kumbartzky, bemängelt, dass die große Koalition in Berlin nicht auf die Opposition zugegangen sei. Seiner Ansicht nach, solle das Gesetz "durchgepeitscht" werden. Laut Koalitionsvertrag enthält sich das Land im Bundesrat, wenn die Regierungspartner unterschiedlicher Meinung sind.

Grüne befürchten "schwierige Außenwirkung"

Die Fraktionschefin der Grünen, Eka von Kalben, bedauert das in diesem Fall: "Ich glaube es wäre gut, jetzt ein Zeichen zu setzen, bei aller Kritik am Bundesinfektionsschutzgesetz. Auch wir Grünen haben Kritik." Sie fürchtet, dass eine Enthaltung eine schwierige Außenwirkung haben könnte. Denn es käme darauf an, deutliche Signale zu setzen, dass die Parlamente handlungsfähig sind und dass die Corona-Maßnahmen auf rechtlich sichere Füße gestellt werden.

Günther hatte für Neufassung geworben

Noch am Vormittag hatte der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) für die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes geworben. "Ich glaube, in diesen Zeiten ist es folgerichtig, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt. Auf dieser Grundlage können wir Länder dann auch entsprechend handeln", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Die Länder hätten mit der gesetzlichen Neuregelung "einen Instrumentenkasten in der Hand, der es ihnen ermöglicht, individuell und bezogen auf die Lage vor Ort zu reagieren". Zurzeit werde viel mit Verordnungen gearbeitet und es gebe viele Gerichtsverfahren, so Günther, und da sei es leichter, wenn es einen bundesweit einheitlichen Maßstab gebe. "Wofür wir uns immer eingesetzt haben, ist, dass es zwar einen bundeseinheitlichen Maßstab gibt, aber anhand des Infektionsgeschehens auch in den Ländern und Regionen verantwortliche Entscheidungen getroffen werden können", betonte er.

Nachdem Bundestag und Bundesrat der Neufassung zugestimmt haben, soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das neue Gesetz unterschreiben. Dann könnte es in wenigen Tagen in Kraft treten.

