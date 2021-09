Neuer Schnupfenplan für Kitas und Grundschulen Gesundheits- und Bildungsministerium haben ihren "Schnupfenplan" angepasst - ein Wegweiser für den Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen in Schulen und Kitas.

Der "Schnupfenplan" gilt als Empfehlung für Eltern und Beschäftige von Kindertagesbetreuung und Grundschulen. Er gibt Antworten auf die Fragen: Bei welchen Symptomen muss ich mein Kind zu Hause lassen? Wann muss ich ein Kind nach Hause schicken, wenn Symptome in der Betreuung beziehungsweise im Unterricht auftreten?

In der aktualisierten Fassung des "Schnupfenplans", die seit gestern gilt, heißt es nun konkret:

"Ein Kind soll zu Hause bleiben, wenn Symptome wiederholt oder dauerhaft auftreten, die einen Krankenheitswert haben und auf eine übertragbare Krankheit hinweisen. Ein ärztliches Attest ist für den Besuch in der Einrichtung nicht erforderlich. Sofern ein ärztliches Attest vorgelegt wird, das einen Besuch der Einrichtung befürwortet, ist dies von der Einrichtung zu akzeptieren."

Wann Kinder zu Hause bleiben müssen

Ansonsten gelten die Regeln wie bisher. Wenn ein Kind eines dieser Symptome, darf es Schule oder Kita laut dem "Schnupfenplan" nicht betreten:

erhöhte Temperatur/Fieber ab 37,5 Grad

Husten

Halsschmerzen

Verlust des Geruchssinns

Verlust des Geschmackssinns

Kopfschmerzen

Magen-Darm-Beschwerden.

Downloads Der neue Schnupfenplan für Schleswig-Holstein zum Download Darin ist aufgelistet, wann Kinder nicht in die Kita oder Schule gehen sollen. Download (129 KB)

Kind muss vor Rückkehr zwei Tage symptomfrei sein

Sollte das Kind einen Arzt benötigen, entscheidet dieser, ob ein PCR-Test durchgeführt wird. Um wieder in die Kita oder Schule zu gehen, muss das Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei und in einem guten Allgemeinzustand sein. Ein weiteres Krankheitszeichen darf in dieser Zeit nicht hinzugekommen sein. Bei einem einfachen Schnupfen darf das Kind die Kita oder Schule weiterhin besuchen.