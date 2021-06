Neue Registrierung für Impfungen: Die ersten Termine kommen Stand: 07.06.2021 15:48 Uhr Seit Donnerstag ist in Schleswig-Holstein das neue Registrierungssystem für Corona-Schutzimpfungen in Betrieb. Jetzt werden die ersten Termine verschickt - schon für Mittwoch.

Insgesamt rund 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben sich seit vergangenem Donnerstag bis heute für Impftermine in einem der 28 Impfzentren registriert. Die ersten E-Mails mit Bestätigungen für Impftermine ab Mittwoch, 9. Juni, werden laut Gesundheitsministerium noch heute versendet. Weitere Termine sollen je nach Verfügbarkeit von Impfstoff vergeben, und Bestätigungen werden spätestens 24 Stunden vor einem Termin versandt. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte: "Ich freue mich, dass die Registrierung die Bedienung weiter vereinfacht. Weiterhin ist die Nachfrage jedoch größer als mit den derzeitigen Impfstoff-Lieferungen des Bundes schnell bedient werden kann." Es sei daher noch Geduld notwendig, bis alle registrierten Personen ihren Termin erhalten, so der Minister.

Registrierung für Impfzentrum weiterhin nur mit Prio-Gruppe

An alle, die einen Termin bekommen, aber nicht wahrnehmen können, appellierte Garg, diesen dann zu stornieren. Nur so hätten auch andere Impfwillige die Chance auf einen Termin.

Voraussetzung für die Registrierung auf www.impfen-sh.de ist derzeit weiterhin die Zugehörigkeit zu einer der drei Prio-Gruppen 1, 2 oder 3 nach der Impfverordnung des Bundes. Es zeige sich durch die Registrierung aber, dass die meisten Menschen der Prio-Gruppen 1 bis 3 bereits einen Termin oder eine Impfung erhalten habe, so das Gesundheitsministerium.

Fast jeder zweite Schleswig-Holsteiner erstgeimpft

Mit Stand 7. Juni erhielten in Schleswig-Holstein laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums 1.376.517 Personen mindestens eine Erstimpfung. Das entspricht 47,4 Prozent der Bevölkerung. Etwa 671.000 von ihnen haben auch schon die Zweitimpfung erhalten, was einer Quote von 23,1 Prozent entspricht. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein bislang gut zwei Millionen Dosen verimpft worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2021 | 17:00 Uhr